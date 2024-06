Jorge Rey: "Vivir en el mundo rural me ha hecho estar en contacto con la naturaleza"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 17 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas. Todo empezó como un hobby sin esperar mucha repercusión, y a día de hoy cuenta con más de 125 mil seguidores en redes sociales.

El burgalés ha concedido una entrevista en exclusiva a SPORT en la que ha explicado cómo surgió crear 'El tiempo con JR', qué son realmente las cabañuelas de Jorge Rey y quién es él en profundidad.

¿Cómo empezó tu pasión por el tiempo?

De pequeño vivía en Burgos ciudad, y en torno a los 8 años mi familia decidió que era una buena oportunidad vivir en el mundo rural, en el pueblo de toda la vida. Esto me cambió la vida. Me ha hecho estar en contacto con la naturaleza, ser libre aquí en el campo con animales, respirando aire puro.

Siempre me llamaba la atención todo lo relacionado con el tiempo. Iba mucho con el pastor del pueblo, un señor que tiene 86 años. Siempre he estado muy en contacto con la naturaleza y me ha favorecido a observar la atmósfera de una forma más fácil.

¿Cómo surgió crear el blog el tiempo con JR?

Yo comencé colaborando con medios locales. Es verdad que con anterioridad, como empecé fue con una cosa entre amigos de decir 'pues publico el tiempo'. Una forma arcaica sin esperar mucha repercusión.

Te autodefines como 'hombre del tiempo', ¿cómo definirías a esta persona?

Un hombre del tiempo me parece una palabra más auténtica que va a ese pasado y que le hace especial con la sabiduría popular.

A mí me gusta mucho la palabra observamiento. Es una palabra que no existe en la RAE y que viene a ser lo mismo que observación, pero le acuño un término especial. Lo relaciono más a observar la naturaleza, sacar hipótesis y analizar. Por ejemplo, observas los insectos, las aves o la atmósfera, y sacas una hipótesis.

¿Qué diferencias hay entre un meteorólogo y un hombre del tiempo?

La mayoría de las previsiones meteorológicas se basan en modelos numéricos, en modelos meteorológicos que se hacen en base a matemáticas. Para mí, faltan hombres del tiempo, gente que realmente haga previsiones del tiempo y sepa hacer predicciones que no solo se basen en lo que pueda decir un modelo. Aunque tampoco lo desestimo porque los uso y me parecen herramientas que se deben seguir desarrollando.

No obstante, para predecir el tiempo sin modelos meteorológicos, tienes que acudir a la naturaleza, observarla y entenderla.

¿En qué consisten exactamente las cabañuelas?

Las cabañuelas es la esencia de lo que me ha dado a conocer. Se me ha ligado mucho mi nombre con esa palabra. Entras a Internet y todo lo que vas a encontrar va a ser incorrecto. Yo no las hago como dicen (...) Llevo varios años investigando y he llegado a un método. Lo que realizo desde hace varios años es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo.

¿Por qué decidiste crear tu propio método?

Porque si haces las cabañuelas en base a las formas que puedes encontrar en internet, lo que vas a acabar viendo es que habrá cosas que aciertes y otras que no.

¿Qué tiene de especial tu método?

Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo. Me permite realizar predicciones a unos meses vista, pero es un método que no va a aparecer en ningún lado porque me lo he inventado yo.

Ver que también fallaba muchas veces, me ha ayudado a perfeccionarlo. Después de meses, de pensar diferentes hipótesis, de ver el comportamiento de la naturaleza, lo que se puede comprobar es que es un método fiable.