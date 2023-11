El 'chófer' que ha revolucionado la Premier: "Está al mismo nivel que Guardiola o Luis Enrique"

Ange Postecoglou, que aterrizó en Londres este verano, ya causa sensación en un Tottenham que marcha líder y batiendo récords "Tiene un conocimiento del juego súper profundo, está convencido de que tiene la fórmula del éxito y es muy positivo", señala a SPORT David Babunski, exjugador suyo en el Yokohama Marinos

A menudo creemos que lo único que existe en el mundo es lo que tenemos más cerca y que el fútbol solo vale si pasa en las cinco grandes de Europa, que no hay nada más allá de ahí. Apenas importa. Pero lo que no pensamos tanto es que, a veces, solo una oportunidad es lo que separa el éxito del fracaso, el triunfar en una liga 'top' o pasar desapercibido en competiciones menores.

Es lo que le está pasando a Ange Postecoglou, el técnico del Tottenham que está causando sensación en la Premier y que, hace solo unos pocos años, apenas era un tipo con un apellido difícil de pronunciar. Que sus equipos practicaban un gran y ofensivo fútbol, sí, pero lo hacía en ligas menores como la australiana, la japonesa o, incluso, la escocesa.

Ahora, nadie puede dudar de un entrenador que, casi tres décadas después de sus inicios en los banquillos, está haciendo historia en el año I del Tottenham sin Harry Kane. Salía el ariete inglés dirección Múnich en busca de títulos y, quizás, lo que necesitaba era un técnico que apostara por una idea, que tuviera la confianza para desarrollarla incluso cuando surgiera cualquier imprevisto y que hablara de forma natural ante la prensa de lo que lleva hablando el Tottenham durante la última década: de los títulos que no llegan. Un técnico sin miedo a nada: "No he venido aquí para no tener éxito. Quiero hacer realidad las ambiciones del club. Debe estar en posición de ganar los títulos. Es así de simple".

Un técnico ganador

Postecoglou ha garantizado éxitos en todos o en casi todos los equipos en los que ha estado, ofreciendo un juego tremendamente atractivo y está dispuesto a aprovechar su gran oportunidad. La ha esperado toda su vida. De momento, tiene al conjunto 'spur' como líder todopoderoso de la Premier y rompiendo todos los récords.

"No me sorprende nada el éxito que está teniendo en la Premier. Se lo digo a mis compañeros y amigos del mundo del fútbol. Yo cuando lo tuve en el Yokohama Marinos lo detecté rápidamente. Lo que ofrecía y la forma en la que lo ofrecía estaba al mismo nivel que lo que yo había experimentado en un vestuario con Guardiola o Luis Enrique. Era cuestión de que alguien le diera una oportunidad importante", asegura a SPORT David Babunski, exjugador del Barça y del Yokohama Marinos, equipo en el que coincidió con el técnico nacido en Grecia pero criado en Australia.

David Babunski, en su etapa en el Yokohama Marinos | Yokohama Marinos

Algo lejos ha quedado esa etapa de ambos en Japón y más lejos todavía los orígenes de Postecoglou en los banquillos, a principios de los años 90. Su nivel de conocimiento y su lectura ofensiva del juego no se explican sin ese inicio, sin la figura de Puskas, el legendario jugador que una vez fue técnico de Ange en el South Melbourne Hellas y después se convertiría en su fiel y aprendiz escudero. Ahí empezaría todo. El australiano fue íntimo del húngaro desde su llegada y, tras colgar las botas en 1993, fue su intérprete, su gran aliado e, incluso, su chófer, tal y como explicó el propio Postecoglou en una entrevista en 'El País'.

Discípulo, chófer e intérprete de Puskas

De Puskas 'mamó' gran parte de su filosofía y de su voluntad de juego ofensivo, algo que fue perfeccionando en su paso por los banquillos. De 1995 hasta el 2017 se movió entre Grecia, clubes de Australia y la selección nacional, y, tras triunfar sobre todo en el país oceánico, decidió poner rumbo a Japón. Llegaba a un Yokohama Marinos que llevaba una década sin ganar la liga y lo convirtió en un equipo campeón, con una idea de juego más que clara. Babunski lo vivió de cerca. Aún habla como si fuera su técnico.

Postecoglou da las gracias a su afición | EFE

"Tiene un conocimiento del juego súper profundo, está convencido de que tiene la fórmula del éxito y es muy positivo. Sabe sacar lo mejor de cada uno. Una de sus claves es la tremenda capacidad para comunicar. Te habla de aspectos del juego pero también de la vida, de lo afortunados que somos. Aún recuerdo una metáfora que dibujó sobre una pizarra. Me llegó. Tiene grandes discursos que ayudan a los jugadores a salir al campo y comérselo. Es lo que está haciendo el Tottenham, que salen como animales", analiza.

"No se puede parar"

Recuerda a un técnico extraordinario en lo humano, muy cercano y didáctico, pero es en lo futbolístico en lo que Babunski profundiza: "Sabía apreciar detalles en el juego que tenían un impacto en la calidad del juego del equipo. Él ofrece un juego ofensivo, basado en tener la posesión y en dominar al rival los 90 minutos. Para él no se podía parar un segundo, daba igual que fueras ganando 3-0. Había muchísima intensidad respetando esos principios. Para él la presión al rival es clave".

Triunfó en Japón, perfeccionó su juego y volvió a instalar su idea en Glasgow, llevando al Celtic a lograr un histórico triplete en su segunda temporada practicando un juego radicalmente opuesto a las raíces británicas. El conjunto escocés debía ser su trampolín en Europa y fue llegar y besar el santo. Ya solo le quedaba probar fortuna en un grande... y la fortuna, si es que se le puede llamar así, está de momento a su lado. Ha convertido el Tottenham en su Tottenham. Y es una máquina de jugar y, sobre todo, competir. Veremos si para llevarse la Premier.