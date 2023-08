Bruno Fernandes estalla contra los árbitros de la Premier

El capitán del United se quejó por unas posibles manos del Cuti Romero dentro del área en la derrota ante el Tottenham "Quiero ver si nos pedirán perdón", sentenció el portugués

No baja el río precisamente calmado en Old Trafford. El triunfo en el debut de la presente edición de la Premier League ante los Wolves no fue birllante ni exento de polémica como tampoco lo estuvo la derrota del pasado fin de semana ante el Tottenham por 2-0.

Con empate a cero en el marcador y todavía en la primera mitad, un disparo de Garnacho golpeó en el brazo de Cuti Romero, central del Tottenham, que se encontraba dentro del área. El United reclamó penalti en la acción pero ni el colegiado de campo ni desde el VAR vieron la pena máxima.

Los 'red devils' terminaron perdiendo 2-0 ante los 'Spurs' y Bruno Fernandes explotó contra los árbitros: "Pregúntale al árbitro por qué no pitó penalti. Tienen que empezar a dar entrevistas después de los partidos para que se expliquen. Es un penalti claro, no hay excusas para no verlo y tampoco hay excusas para que el VAR no lo vea”, dijo el capitán del United.

La polémica llega tras una semana donde se criticó una acción de Onana, portero del conjunto de Manchester, que pudo cometer penalti en una salida donde golpeó a un jugador de los 'Wolves'. Bruno se acordó de ello: "Quiero ver si Jon Moss también viene a pedir disculpas a nuestro vestuario como dijeron que hicieron con el técnico del Wolves. Ojalá esté aquí y pueda venir”.