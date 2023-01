"Hablar con los árbitros es como hablar con mi microondas"

Jürgen Klopp se mostró especialmente molesto con la actuación arbitral tras la derrota del Liverpool ante el Brentford El técnico 'red' protestó y de qué manera el tercer tanto que sentenciaba el partido

Jürgen Klopp no salió nada contento de la derrota de su Liverpool ante el Brentford. Por el resultado, por el juego y, sobre todo, por la actuación arbitral de Stuart Attwell. No lo quiso poner de excusa para justificar el duro traspié de los suyos, pero sí que aprovechó para tirarle un 'palo' tremendo al estamento arbitral.

"En realidad es exactamente lo mismo que hablaría con mi microondas, realmente no obtienes respuesta. Siempre es lo mismo. Antes de la temporada nos dan consejos de que los jugadores deben tener cuidado en esas situaciones del juego porque los árbitros estarán atentos. Luego ves estos partidos y casi todo está permitido. Siempre está al límite", indicó el preparador 'red'.

El técnico germano se mostró especialmente molesto por el tercer gol, el que sentenciaba el partido cuando el Liverpool lo estaba haciendo todo para empatarlo. En una acción aislada, el forcejeo entre Konaté y Mbeumó acabó con el galo tirado sobre el verde y con el camerunés anotando el 3-1. Ahí Klopp enfureció. Luego, ante los medios, siguió con la mosca detrás de la oreja.

"El tercer gol no debería haber sido gol... tan fácil como eso. Si alguna vez has jugado al fútbol y has estado en una carrera y te dan un pequeño empujón te caes porque no puedes mantener el equilibrio. Así es y se podía ver eso", sentenció el alemán.