Arteta cumple ciclo

El entrenador vasco del Arsenal vio una tarjeta por “celebrar efusivamente” el gol de Rice y no estará en Villa Park Los de Unai Emery, tras superar al City de Guardiola, suman catorce victorias seguidas en su feudo de Birmingham

Inoportuna sanción para el entrenador del Arsenal, el guipuzcoano Mikel Arteta. El técnico de los 'gunners' celebró de manera efusiva el gol in extremis de Declan Rice en el 3-4 ante el Luton y ha sido castigado con una amarilla que es la tercera y que, en las reglas de la Premier, acarrea sanción.

Arteta no podrá sentarse en el banquillo en el encuentro estelar de este fin de semana en la liga inglesa, ante el Aston Villa de Unai Emery en el campo de Birmingham.

Cabe recordar que los 'villanos', después de vencer por uno a cero al Manchester City de Pep Guardiola, se han confirmado como la gran revelación de la temporada en Inglaterra, terceros ya en la tabla y con una impresionante racha de catorce triunfos seguidos en Villa Park.

Cabe señalar que en la Premier este tipo de sanciones a los entrenadores no son iguales a las nuestras, ya que en LaLiga no se tiene tanto contacto con el equipo cuando se recibe una sanción. En Inglaterra se les permiten muchas más cosas a los técnicos amonestados, aunque no es la misma sensación, pero es un mal menor.

El reglamento del campeonato inglés indica en su artículo 12 que “los jugadores pueden celebrar cuando se marca un gol, pero la celebración no debe ser excesiva. No se fomentan las celebraciones coreografiadas y no deben provocar una pérdida excesiva de tiempo”. A Arteta se le amonestó por ese motivo tras anotar Rice un tanto que valía su peso en oro.

Arteta podrá estar en el vestuario visitante para dar instrucciones a sus jugadores antes, durante el descanso y después del choque, pero durante el encuentro no tendrá acceso a la zona técnica y estará en un palco.

Eso sí, el técnico del Arsenal podrá tener contacto por vía telefónica con sus ayudantes para hacer las correcciones necesarias. También tendrá libertad para atender a los medios de comunicación en la previa y después del partido, en contra de lo que suele ser habitual en otras competiciones como LaLiga o las que rige la UEFA.

El 'derbi guipuzcoano' de los banquillos entre Emery y Arteta no lo será tanto.