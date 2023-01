El Arsenal baraja a Hazard en caso de que no prospere Mudryk

El Madrid no vería con malos ojos deshacerse del jugador El belga podría volver a Londres de la mano de Mikel Arteta

Mikel Arteta busca jugadores de peso para reforzar a su Arsenal de cara a la segunda mitad de la temporada. Los 'gunners' lideran por todo lo alto la Premier League, con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. En Inglaterra hablan de un fuerte interés de los londinenses en el jugador del Real Madrid para este mercado de invierno.

A sus 32 años, Eden Hazard no vive su mejor momento en el Real Madrid. Más de tres años después de que los blancos pagaran 150 millones al Chelsea por su fichaje, el belga apenas cuenta para Ancelotti. Prueba de ello son los escasos minutos que ha disputado Hazard esta temporada. En La Liga no llega a contabilizar ni 100 (tan solo ha visto acción en tres de las 16 jornadas que lleva el campeonato). En el Santiago Bernabéu son conscientes de que lo más viable es buscarle una salida al futbolista.

En Inglaterra hablan del Arsenal como posible destino del ex jugador del Chelsea. El diario The Sun hace eco de la información publicada por Mediafoot sobre el interés del equipo de Mikel Arteta en el belga. Hazard sería, eso sí, la segunda opción del líder de la Premier League. Los 'gunners' buscan la manera de fortalecer su plantilla de cara a la vital segunda mitad de la temporada y la prioridad es el jugador del Shakhtar, Mykhailo Mudryk. Sin embargo, el Chelsea también busca hacerse con el ucraniano, de 22 años, por lo que en el Emirates Stadium ya barajan al madridista como opción en caso de que no prospere el fichaje de Mudryk.