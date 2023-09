Ansu emprende su sueño en Old Trafford

El futbolista cedido por el Barça podría tener la oportunidad de debutar en el duelo de la Premier League El Brighton se enfrenta a domicilio al United de Ten Hag a partir de las 16.00 horas

Ha llegado el momento de Ansu Fati en la Premier League. El nuevo 'crack' del Brighton está ante su primera oportunidad de debutar en la máxima competición inglesa, nada más y nada menos que frente a todo un Manchester United. Y por si fuera poco, en un escenario soñado: el 'Teatro de los Sueños'.

Después de ver desde la grada su primer encuentro en su presentación oficial como nuevo futbolista del Brighton, el joven delantero azulgrana tiene la oportunidad de calzarse las botas y disputar sus primeros minutos en Inglaterra. Sin embargo, deberá esperar su oportunidad desde el banquillo.

Evan Ferguson, el futbolista referencia en ataque para Roberto De Zerbi, llegaba tocado al encuentro, y finalmente es Danny Welbeck quien ocupará su lugar. Habrá que ver cómo se asocia el azulgrana en la segunda mitad, si es que sale, con futbolistas de calidad como Mitoma o Joao Pedro.

