El ejemplo de Ansu Fati marca a Lamine

Ansu Fati debutó con el primer equipo del Barcelona con solo 16 años y 9 meses viviendo una exposición similar a la que ahora vive Lamine Yamal, quien también ha debutado a la misma edad. Son unos niños en el mundo de los adultos que se han saltado varias fases de su formación. Ansu no llegó a jugar nunca con el Barça Atlètic pasando del juvenil al primer equipo. Lamine ha particiapdo en tres encuentros con el equipo de Rafa Márquez, sin llegar a tener continuidad porque un día jugaba con el juvenil de Oscar López, otro con el filial para saltar rapidamente al primer equipo. El entrenador del juvenil se está convirtiendo en la mejor inversión del club al dar el empujón definitivo a las jóvenes promesas que suben de la cantera, un paso que otorga al club un enorme valor a la entidad. Todos ellos han pasado por las manos de muchos entrenadores y es Oscar López quien les moldea para dar el salto definitivo.

Un caso parecido

Lamine está viviendo un camino parecido al de Ansu por lo que hay que vigilar los errores que se pudieron cometer al pasar a vivir en el Camp Nou. En época de miserias, Ansu fue la esperanza de todos, el recurso goleador del entrenador, el cromo más usado por los medios y en el que se apoyaba la directiva para explicar el futuro que tenía el club. ¿Qué pasó? Quizás por azar o quizás no, Ansu se lesionó y recayó y volvió a recaer hasta pasar por cuatro operaciones. La carrera de Ansu Fati se ha visto trastocada. Repito. Quizás fue azar, pero el exceso de presión a un chico de esta edad no acostumbra a ser buena compañía. Y habrá que tener en cuenta que el proceso no se repita con Lamine Yamal. De la misma edad, con la misma presión, con la misma exposición.

Esto no es una ciencia exacta ni debutar tan joven implica obligatoriamente que el tortuoso camino pueda repetirse porque de la misma manera que Ansu ha sufrido lo indecible durante unos meses, también es cierto que está el caso de Gavi, también debutante con 17 años y que no ha sufrido tanto.