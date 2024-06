Colapso total en la UFC: ¡Conor McGregor se cae de la pelea!

Se cumplen los peores pronósticos para la UFC en una de las peores noticias que recordamos estos los últimos tiempos. Conor McGregor, el artista marcial más famoso de la historia y que debía pelear el próximo 29 de junio en un regreso triunfal a la jaula, se cae del combate ante Michael Chandler y deja a la compañía en un limbo absoluto.

CAOS TOTAL EN LA UFC

Lo que era un secreto a voces la pasada semana ya es una realidad. El McGregor - Chandler del UFC 303 tendrá que esperar. Fuentes oficiales de la liga avisaban de lo que se venía. Primero fue la conferencia de prensa cancelada en Dublín el pasado 3 de junio, cantos de sirena de lo que estaba por venir. Los reportes apuntaban a la misma dirección: 'The Notorius' tenía una lesión y no tenía tiempo a recuperarse al 100%, unos presagios que el propio Dana White confirmó. Se espera que la pelea sea reprogramada a finales de este 2024.

Recordemos que el irlandés tenía que volver este 29 de junio en Las Vegas, Nevada, tras casi tres años alejado de la UFC, la compañía de MMA en la que se convirtió en el atleta mejor pagado del mundo, por encima de Messi y Ronaldo. Una vez recuperado totalmente de la aparatosa lesión que sufrió en su último combate ante Dustin Poirer, 'The Mac' tenía todo preparado para un regreso triunfal programado en el main event UFC 303 ante Chandler, que llevaba más de un año esperando la oportunidad, sabedor de las implicaciones económicas que ofrece luchar contra McGregor, la máquina de hacer dinero de Dana White, CEO de la UFC.

McGregor, la vuelta más esperada de la UFC / UFC

MUCHO DINERO 'PERDIDO'

En cualquier caso, este pleito ya es historia, al menos hasta que White y su equipo de matchmaking consiga una nueva fecha para el combate. Recordemos que se esperaba un récord en venta de tickets para el evento, y la compañía ya había anunciado que se habían superado ampliamente los 20 millones de dólares en entradas. A todo esto se le debía sumar los Pay Per Views (Pago por evento) que los aficionados habían ya comprado. Todo este caos deberá resolverse en las próximas semanas. Sin McGregor, este UFC 303 cambia completamente, aunque la compañía ha tratado de tapar los agujeros con otro de los hombres de moda.

LOS SUSTITUTOS DE MCGREGOR

Alex Pereira, campeón actual del peso semipesado, protagonizará el nuevo combate estelar del UFC 303 ante Jiří Procházka, ex monarca de esta misma división. Pese a que ninguno de los dos vende ni por asomo lo que McGregor consigue generar, se trata de un grandísimo combate entre dos peleadores que llegan en un gran estado de forma.

'Poatan', brasileño y con uno de los puños más violentos de la actualidad, noqueó a Jamahal Hill en el estelar del UFC 300 el pasado mes de abril. Unos minutos antes, el samurai Procházka venció a Rakic también por KO. Recordemos que estos dos peleadores se vieron las caras el pasado 12 de noviembre en el UFC 295. En esa ocasión, Pereira le robó el cinturón de las 205 libras al polaco, que cayó tirado en la lona después del KO técnico.

El coestelar que estaba programado para ese UFC 303, Hill - Carlos Ulberg, también ha sido cancelado, y serán Brian Ortega y Diego Lopes quienes se vean las caras en la categoría del peso pluma, la misma que reina Ilia Topuria.

OTRO 'PALO' MÁS

Por si la caída de Conor McGregor no fuera suficiente, la UFC anunció también que Khamzat Chimaev no podrá pelear en el Fight Night de Arabia Saudí del sábado 22 de septiembre. Su combate estelar ante Robert Whitakker no podrá darse y en su lugar entra Ikram Aliskerov.

Tal y como se pudo ver en redes sociales y Dana White confirmó, el checheno tiene graves problemas de salud que han precipitado su salida del combate. Recordemos que Chimaev es uno de los peleadores que más atención genera entre los aficionados a la UFC.