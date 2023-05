Cómo es el carácter del rottweiler: Conoce sus características y rasgos para cuidar mejor a este perro

Los rottweiler tienen un temperamento muy protector Te contamos todo lo que debes saber sobre ellos

El rottweiler es un perro muy inteligente, a pesar de su apariencia y fama de conflictivo, esta raza puede ser muy protectora y cariñosa con su familia. Su temperamento es mucho más positivo del que se suele pensar porque tiene fama de ser un perro bruto y con actitudes muy agresivas, que no suelen ser las más comunes.

Como para todos los perros, los primeros meses de vida del rottweiler son cruciales, porque es ahí donde se forma su personalidad. Por eso, es muy importante cuidar su educación en esa etapa, porque a pesar de tener un fuerte temperamento y una apariencia robusta, si se le enseña con estímulos y cariño, no será un can peligroso.

Te contamos cuáles son las características del rottweiler que no conoces:

Son perros muy sociables en casa

Da igual si vives solo con tu perro, o acompañado de tu familia, es importante que lo críes correctamente, con estímulos y cariño para que desarrolle una personalidad tranquila. Así, perderá la timidez, y no le costará relacionarse con el resto de miembros de la casa.

A priori, un rottweiler es un can distante, no te extrañes si no está a tu lado todo el tiempo, pero si te pierde de vista te seguirá para comprobar que todo está bien, ya que son muy protectores. No tienen dependencia emocional y son tolerantes a la soledad, por lo que no le molestará si tiene que pasar tiempo solo en casa.

Con la familia, sacará su lado más divertido y cariñoso: le encanta jugar y hace ruidos muy cómicos cuando se relaja.

Amante de los niños

Si le has educado de forma correcta, tendrá devoción por los pequeños de la casa y será mucho más cuidadoso y paciente. Cuanto más cómodo se sienta, más aumentará el vínculo con ellos.

Únicamente, debes prestar atención a la relación de tu perro con el resto de niños porque no será la misma que con los tuyos. Los rottweiler tienden a desconfiar si no conocen a la persona, por eso en ese caso deberán jugar bajo la supervisión de un adulto.

Cuando tu perro considere que "sus niños" están en riesgo, intervendrá de inmediato para protegerlos, tanto si la situación realmente lo requiere como si no, pues es lo que ha percibido.

Inteligentes

La inteligencia de tu can debe estar muy bien gestionada para evitar que se aburra si le repites siempre la misma rutina. Necesitan innovación y actividades que supongan retos para mantener la mente despierta.

Con solo pasearlo no basta, necesita hacer mucho ejercicio para conseguir mantener su temperamento equilibrado.

Son muy protectores

Es el instinto protector el que puede llevar al rottweiler a ser una raza agresiva. Debido a la faceta de 'perro guardián' pueden ser muy feroces con sus defensas. Ante cualquier tipo de amenaza, actuará. Por eso es importante que le eduques desde pequeño mediante el entrenamiento y la socialiación.

Además, deberás marcarle una referencia clara que entienda como orden para saber cuando debe atacar y cuando no, así te convertirás en quién juzga si se trata de una situación de peligro o no, evitando malentendidos por parte de tu can.

El espíritu guardián de esta raza se potencia cuando tiene un líder al que seguir y una educación positiva. De lo contrario, puede ser un can desequilibrado que no sepa cómo conviene actuar en distintas situaciones y reacciones mal a ciertos estímulos.



¿El rottweiler es un perro peligroso?

Un rottweiler mal educado puede llegar a ser una raza peligrosa, si no se le dedica el tiempo y el esfuerzo que merece o si sufre malos tratos. Su físico es muy poderoso y le dota de fuerza suficiente para hacer daño a alguien si se encuentra en situación de peligro o amenazado. Es un perro valiente por naturaleza que actúa movido por impulsos si no se le educa correctamente.

En cambio, si lo educas como es debido y con refuerzo positivo, será un perro tranquilo, protector y se dejará querer.

Si te estabas preguntando cómo es el carácter del rottweiler: ya sabes cuáles son las características y los rasgos a tener en cuenta. Recuerda siempre informarte sobre el temperamento de un can, antes de adoptarlo, y comprobar si encaja contigo.