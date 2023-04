Cómo cuidar a un pomsky: Conoce qué necesita esta raza de perro para poder cuidar bien de él

Un husky en miniatura que cada vez gusta más a las familias Te contamos todo lo que debes saber del pomsky

Para todos los perros es importante tener cuidados básicos desde cachorros para crecer y poder desarrollarse a nivel físico y mental. Pero todas las razas son distintas y requieren de cuidados específicos, por eso, si te estás planteando adoptar un perro deberías investigar sobre la raza qué quieres, para saber qué necesita. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo cuidar a un pomsky.

Los pomsky o también llamados 'mini huskys en miniatura' son perros adorables en cuanto a su aspecto físico, es inevitable querer abrazarlos, porque parecen un peluche de carne y hueso. Su tierna apariencia hace que sea una de las razas favoritas de las personas para adoptar, pero antes de tomar esa decisión, deberías conocer sus características y cuidados para saber si realmente este perro es para ti.

Los orígenes de los pomsky

El pomsy es una de las razas de perros más recientes, esto es debido a que hasta que el pomerania y el husky siberiano no se mezclaron, no existían. Se trata de un can que es el resultado de la mezcla de dos razas populares de origen nórdico. Y de hecho, el nombre es la combinación de estas dos razas juntas, haciendo honor a sus genes.

Por lo tanto, la madre del pomsky es una husky y el padre un pomerania. Esto es así, porque la madre tiene que ser la más grande para poder dar a luz a cachorros más pequeños que ella evitando complicaciones en el parto, si no, sería una ardua tarea.



¿Cómo es el pomsky?

Se trata de un perro activo y juguetón por lo que necesitará mucha atención y varias horas al día de juegos y actividades. No tiene problemas para socializar y es muy cariñoso, por lo tanto, es el perro ideal para cualquier familia que pueda pasar tiempo con él. Generalmente, necesita varias horas al día de juegos y actividades.

En cuanto a su carácter, la genética también influye aquí, aunque como ya sabemos cada 'amigo canino' tiene su propia personalidad. Por ejemplo, si tiene gran parte de pomerania, será un can más territorial y muy apegado a su familia. En cambio, si prevalece el carácter del husky se adaptaran de una forma más sencilla a la vida familiar.

Características físicas del pomsky

Tamaño mediano , con un peso entre los 7 y los 14 kilos.

, con un peso entre los 7 y los 14 kilos. Parecen un pequeño husky en miniatura , porque han heredado sus colores del pelaje y sus ojos azules.

, porque han heredado sus colores del pelaje y sus ojos azules. Cuerpo y cabeza redondos.

A diferencia del husky, tiene las patas más cortas y es menos esbelto .

. Mide 30cm de alto aproximadamente.

Su apariencia de peluche se incrementa con los ojos juntos y un hocico corto, dándole apariencia de peluche.

¿Qué come el pomsky?

La dieta más favorable para él se basa en carne y pescado, necesitan mucha proteína animal, esencial para su salud. Además, deberás implementar pienso y comida húmeda o casera.

La cantidad recomendada de pienso por cada fabricante y por tu veterinario de confianza es la que debes proporcionar a tu pomsky. Es fundamental que le dejes agua fresca a su disposición en todo momento



Higiene del pomsky

Es importante no confundir higiene con bañar a menudo, la higiene de los canes no es como la de las personas, y no necesitan baños con agua y jabón frecuentes, solo cuando están realmente sucios. Siempre es mejor pasar un paño húmedo por su pelaje y sus patas después de un paseo. También hay que limpiar, con productos específicos, las orejas, los dientes y los ojos de forma regular.

En el caso de los pomsky, tienen pelo abundante, por lo que es importante cepillarles a diariamente de forma concienzuda para eliminar el pelo sobrante y los enredos. Así podrá lucir suave y agradable al tacto.

Actividad física del pomsky

Una de las características de estos perros es que no llevan bien el calor, por ello, si vives en una zona muy calurosa este perro no es para ti y en el caso de vivir en una zona con clima adecuado si hay días muy caloroso, pasea a tu pomsky a primera hora del día y por la noche, llevando siempre agua fresca encima.

Los paseos diarios son parte de la actividad física que necesita este can para mantenerse sano y con el peso equilibrado. Además, son muy activos por lo que pasear les sirve para canalizar la energía acumulada en el cuerpo y tener una mejor salud física y mental. Los juegos de rastreo y de inteligencia, también les agradan mucho porque les potencian sus capacidades mentales.

Si te estabas preguntando 'Cómo cuidar a un pomsky' estas son todas las características que debes saber. Si tienes dudas de qué perro elegir, ya sabes lo qué necesita la raza pomsky de ti. Se trata de perros muy activos, cariñosos y familiares, a los que les gusta hacer ejercicio y su inconveniente es que no llevan bien las altas temperaturas. Analiza sus características y podrás decidir si el pomsky es un perro hecho para ti.