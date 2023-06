Compatibilidad Géminis - Cáncer: amor, amistad, familia y negocios

Si has nacido entre el 21 de mayo y el 20 de junio, eres Géminis Eres Cáncer si has nacido entre 22 de junio y el 21 de julio

La compatibilidad entre Géminis (Aire) y Cáncer (Agua) no es muy buena. Ambos son bastante diferentes y no se entenderán en muchos aspectos de la vida. Aun así, la relación podría funcionar en caso de que los dos signos pongan de su parte, sean comprensivos y respeten al otro.

El cangrejo suele ser bastante sensible, emocional y le gusta estar en casa y descansar. Esto es algo que Géminis no acaba de entender, ya que suele pensar de forma fría, le gusta reflexionar todo y le encanta salir de fiesta y organizar eventos.

Compatibilidad en el amor

Para tener una relación sana, ambos deberán de ser capaces de entenderse entre ellos y comprender por qué el otro tiene esas actitudes. Aunque son polos opuestos, tendrán que encontrar la solución para complementarse y no intentar cambiarse el uno al otro.

Cáncer necesita mucho amor, necesita saber que su pareja le quiere y que le muestra sus emociones, además de que le de cierta estabilidad. En cambio, Géminis necesita conectar a nivel intelectual, tiene que estar con una persona con la que pueda hablar de cualquier tema, y no es tan emocional.

La pareja podría discutir en varias ocasiones, y cada signo tiene una forma diferente de actuar. Por un lado, el cangrejo odia las peleas porque es muy sensible, y podría acabar llorando. Por otro lado, Géminis se callará, ignorará y seguirá con su vida com si nada. Esto podría herir los sentimientos de Cáncer, ya que podría sentir que no le importa.

En cuanto a las relaciones sexuales, serán bastante satisfactorias. Eso sí, tendrán sus diferencias que deberán de arreglar, porque uno le aportará más magia y emoción, y el otro le dará esa parte de intensidad y picardía.

Compatibilidad en la amistad

Es en el ámbito donde ambos se pueden llevar mejor y pueden coincidir y complementarse en más aspectos. Los dos signos buscan una amistad para toda la vida, y como ambos son bastante leales, se demostrarán que pueden contar el uno con el otr en todo momento.

Desde el primer momento en el que se conocen, Cáncer se sentirá atraído por las ganas que tiene Géminis de vivir la vida y de impulsar proyectos. Y el cangrejo despertará la parte más sensible y emocional de Géminis.

Cáncer suele actuar por cómo se siente en el momento, por sus emociones y sentimientos. En cambio, Géminis intenta encontrar el equilibrio a todas las cosas de la vida y necesita poner en marcha su cerebro e intelectualidad. En estos aspectos, ambos se complementarán y acabarán teniendo un equilibrio completo.

Compatibilidad en el trabajo

Es en el terreno donde puede haber más discusiones y diferencias. Ambos son muy trabajadores, pero tienen diferentes maneras de ver los objetivos y de hacer las cosas.

A Cáncer le gusta tenerlo todo planificado, bien organizado y que no se le escape ningún mínimo detalle. En cambio, Géminis suele actuar por la improvisación y va haciendo paso a paso sin saber qué pasará en el siguiente.

Aunque si se respetan y se aceptan tal y como son, pueden conseguir ser una buena dupla, en caso de que no lo hagan y se reprochen cosas, esto provocará discusiones y una ruptura.