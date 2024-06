José Gragera: "La victoria en El Molinón nos da ese plus"

Cuánto necesitaba el Espanyol una victoria como la conseguida en El Molinón. El equipo llevaba muchas semanas sin acabar de encontrar la tecla para aprovechar arriba todo lo bueno y generado en su fiabilidad defensiva. Muchos empates, muchos puntos que se escapaban... pero en Gijón la suerte cambió.

Braithwaite encontró a Puado, el '7' no falló en el uno contra uno y el equipo blanquiazul está un poco más cerca de la gran final del playoff. Primero, eso sí, habrá que hacer buena la renta de la ida en el partido de vuelta en el RCDE Stadium. Solo tiene una ventaja de un gol, por lo que el vestuario no se fía para nada.

En declaraciones a los medios del club, José Gragera, que ha cogido mucho protagonismo con la llegada de Manolo González, indicó que "tenemos mucha ilusión, muy contentos, estamos trabajando ya para el partido del jueves. Veníamos de una dinámica muy buena, son 17 partidos sin conocer la derrota. Una victoria en un campo tan complicado como el Molinón nos da ese plus para el jueves. El playoff son cuatro partidos donde te juegas todo, pero la dinámica del equipo es buena. Nos centramos solo en el próximo. Queremos demostrar que queremos lograr el objetivo del ascenso".

Partidos a vida o muerte

Sobre lo que demandará el partido ante el Sporting, el pivote blanquiazul precisó que "son partidos a vida o muerte y tenemos que estar muy centrados. Tenemos que estar bien fisica y animicamente porque son partidos que demandan mucha concentración. En los playoff siempre parece que se le da a unos equipos por vencedores y al final patinan".

El cuerpo técnico ya preparó muy bien el partido de ida, donde a partir del descanso el Espanyol logró asentarse en El Molinón. Ahora, José Gragera está seguro de que Manolo González y sus compañeros de staff volverán a dar con la tecla para que el equipo pase a la siguiente ronda de estos fatídicos playoff: "El staff está preparando muy bien la vuelta. Saben a quien nos enfrentamos".

Por último, está la afición. La hinchada blanquiazul ha demostrado durante toda la temporada que ha estado al lado de su equipo. En las buenas y en las malas. Quería que el Espanyol ascendiera de forma directa, pero no le ha dejado tirado ahora que toca ganar el playoff. No lo hará tampoco, por supuesto, en el duelo ante el Sporting de Gijón. "La afición va a estar apoyándonos, nos alentarán como en el Molinón y en casa no nos van a defraudar. Seguro que no habrá ni un asiento vacio y el campo estará lleno a rebosar", indicó seguro José Gragera.