Compatibilidad Géminis - Géminis: amor, amistad, familia y negocios

Si has nacido entre el 21 de mayo y el 20 de junio, eres Géminis La compatibilidad de Géminis con Géminis es bastante alta

La compatibilidad de Géminis (Aire) con Géminis (Aire) es bastante alta. Ambos se entienden y conseguirán divertirse, vivir aventuras y pasar momentos inolvidables.

No todo será bueno, y es que al ser tan iguales, deberán de tener bastante paciencia el uno con el otro y si quieren que una relación funcione, sea en el ámbito en el que sea, tendrán que mostrar compromiso.

Compatibilidad en el amor

La pareja no se aburrirá y no habrá espacio para la monotonía, ya que les gusta probar cosas nuevas, viajar, quedar con amigos, y no estar quietos. Ambos son muy innovadores y generarán nuevas ideas y proyectos en la relación que ayudarán positivamente.

Algo que podría perjudicar a la pareja es que a ambos les gusta coquetear, y esto podría poner entre las cuerdas la relación. Aunque no son muy celosos, son bastante posesivos y si ven cualquier detalle que no les gusta, pueden enfadarse. Deberán de tener cuidado con los celos y la desconfianza hacia su pareja y mantener la calma ante esas situaciones.

A los Géminis les encanta comunicarse, pueden pasar muchos minutos hablando y contando cosas a su pareja. Aun así, deberán de aprender a hablar sobre los temas que parecen tabús, aprender a escuchar a su pareja y esforzarse en ayudarle, en hacerle sentir segura y que haya mucha comprensión para lograr una buena convivencia. Eso es algo fundamental.

En cuanto a las relaciones sexuales, entre los Géminis hay una química muy especial que genera que ambos se entiendan en la cama y que puedan darse el máximo placer mutuo.

Compatibilidad en la amistad

Cuando se juntan dos Géminis, es sinónimo de aventuras, de variedad y de nuevas emociones. A los dos les gusta la diversión, viajar, organizar salidas, algo que una vez que se juntan, no pueden dejar de hacer.

Además, ambos se ofrecerán lealtad, verán que pueden ser amigos para toda la vida, que pueden confiar a ciegas en la otra persona y que se ayudarán mutuamente en todo lo que necesiten. El hecho de ser tan parecidos, provoca que se vean reflejados en un espejo y se entiendan a la perfección.

Compatibilidad en el trabajo

Es en el ámbito en el que pueden surgir más diferencias. Aun así, son bastante compatibles. Cuando se juntan los Géminis, querrán ponerse el mismo objetivo y luchar con las mismas herramientas para conseguir llegar a la meta.

En caso de que uno de los dos necesite ayuda, el otro no dudará en echarle una mano, en apoyarle y animarle en todo lo que sea necesario. Eso es algo que ambos valoran positivamente.

Eso sí, deberán de vigilar con los celos, y es que si uno de los dos destaca más que el otro, podría generar envidia y no aceptará ni la ayuda ni las órdenes del otro. Aun así, gracias a la buena comunicación que poseen, sabrán comunicarse y explicar cómo se sienten, y lo solucionarán.