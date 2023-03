5 rasgos que te ayudarán a entender su carácter Sociables, divertidos y muy amorosos... así es la raza del bichón maltés

El bichón maltés es encantador por naturaleza, su aspecto de 'peluche' nos derrite el corazón. Se trata de un perro dócil y bueno, por lo que es normal que sea uno de los grandes elegidos para hacer compañía a una familia.

Da igual el tiempo que pase, porque el bichón maltés, siempre tendrá cara de cachorro, y es que, esta raza es adorable por su aspecto físico pero también por su carácter.

Se ha ganado la fama de 'perro faldero' porque a este pequeño le encanta pasar tiempo pegado a su família. Como buen protector, siempre está en alerta, pero a la vez, es un can muy cariñoso y tranquilo.

Te contamos como es el carácter del bichón maltés que te conquistará:

1.La familia es lo primero para él

Se trata de un perro muy familiar y le encanta estar rodeado de sus seres queridos. Es muy cariñoso, y se encuentra cómodo siendo el centro de atención y expresando muestras de afecto, ya sea, tumbándose al lado o dándote un lametón.

Si le has acostumbrado desde pequeño, seguirá queriendo que le cojas en brazos porque adora sentirse único.

Al ser tan apegados, no son nada independientes, por lo que no le gustará pasar muchas horas solo en casa. Podrían acumular mucho estrés por no tener cerca a sus seres queridos y caer en un estado de tristeza.

¿Cómo es el caracter del bichón maltés? Descubre cuáles son los rasgos y temperamento de estos pequeños perros | archivo

Uno de los problemas más comunes en esta raza es la ansiedad por separación. Se puede corregir con una educación en positivo, pero puede haber casos extremos dónde lleguen a pasarlo muy mal si no pasan mucho tiempo con sus dueños.

Aunque son perros muy familiares, también son selectivos y tienen favoritos: acostumbran a crear vínculos más estrechos o con una o dos personas de la familia, generalmente con los que más tiempo pasa.

2.Curioso por naturaleza

Son perros muy inteligentes, por lo que es muy fácil entrenarlos, y siempre se muestran dispuestos a aprender. El proceso educativo con un bichón tiende a ser sencillo: asimilan las órdenes con facilidad, por lo que si estimulas a tu perro te sorprenderás de lo rápido que puede aprender.

Suelen destacar en competiciones de 'agility'. Por otra parte, ya lo decía el refrán 'la curiosidad mató al gato', pues en este caso al perro. Su extrema curiosidad a veces les puede llevar a meterse en líos, como quedarse encerrados en una habitación o atrapados en algún sitio sin querer, por el deseo de satisfacer su intriga.

3.Sociables por naturaleza

El pequeño de la casa es sociable por naturaleza, pero puede ser un poco tímido al principio, con aquellos que no conocen. Necesitan su tiempo. En cambio, si no han recibido un buen trato, de pequeños pueden ser muy asustadizos.

Son perros muy educados con las otras razas, debido a su bondad se suelen llevar bien con ellos. Si tienes otra mascota en casa, probablemente se pongan celosos, les gusta ser el centro de atención y no quieren compartir tu cariño con nadie más.

4.El guardián de la casa

Pequeño pero matón, así es el carácter del bichón maltés. Un gran protector de su familia que en todo momento avisará a sus seres queridos para protegerles de cualquier peligro o amenaza, así que ladrará para avisarte de qué algo pasa o si algo ha despertado su atención.

Si tienes a este pequeño en casa, no tienes de que preocuparte, porque no se le va a pasar ni una.

5.Querrá jugar contigo todo el tiempo

La diversión está asegurada con él, estos perros son muy divertidos y les encanta jugar, además desatarán tu risa con sus caras porque son muy expresivos. Les encanta el juego pero sobre todo que les prestes atención.

Lo ideal es que cada día juegues un rato pero que también lo acostumbres a jugar con otras personas y otros animales para que desarrollen sus habilidades de socialización.

Además es un perro muy cariñoso que estará más que encantado de recibir mimos y caricias. ¡Dale amor y te lo devolverá!

Estos son los rasgos más importantes del temperamento del bichón maltés, si eres una persona familiar y que pasa tiempo en casa, este can es el ideal para ti. Recuerda que para ellos es muy importante pasar tiempo de calidad contigo, no olvides jugar con él a diario, le encantará.