¿Puede comer tomate los perros o es malo para ellos?

Esta fruta ofrece numerosos beneficios a las personas por su alto contenido de antioxidantes y vitaminas Hay ciertos alimentos que los perros no pueden comer y que pueden ser muy dañinos

A pesar de que los tomates son alimentos muy buenos para los humanos, los perros son animales muy distintos y puede ser difícil determinar si los pueden comer. Muchos tutores se preguntan si este es uno de los alimentos prohibidos para los canes o si, por el contrario, lo pueden comer sin problemas.

El tomate es uno de los alimentos que más se suele ver en listas de comidas prohibidas o nocivas para los perros, pero ¿es esto cierto? La realidad es que el tomate maduro sin semillas no es dañino para los canes, todo lo contrario, ya que es nutritivo y saludable.

Además, sirve para fortalecer el sistema inmunológico y previene ciertos problemas de salud. Sin embargo, es muy importante dejar claro que los tomates verdes sí tienen un compuesto químico llamado glicoalcoide que es malo para los perros. Si nuestra mascota consume tomates verdes le pueden provocar diarrea, gases e incluso vómitos y en los peores casos síntomas de envenenamiento.

Dicho esto, los perros pueden tomar tomate siempre que sea crudo, natural y rojo y que no lleve semillas. También es muy importante lavar bien las frutas y verduras antes de dárselas a nuestro can. Además, este alimento no es un sustitutivo para la dieta normal de un perro, ya que necesita un aporte elevado de proteínas y grasas. Por último, debemos emplearlo en una cantidad moderada y podemos acompañarlo de recetas caseras, recordando que el porcentaje de frutas y verduras no debería constituir más del 10% o 15% de la comida.