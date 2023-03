Por qué no debes comer comida de perro pese a tener mucha proteína

En TikTok hay personas que recomiendan comer comida de perro a pesar de no ser saludable Henry Clarisey ingirió comida de perro por tener, supuestamente, 66 gramos de proteína

Si antes había que advertir a los niños de que no hicieran en casa todo lo que veían en la televisión, ahora hay que avisarles de que no repitan lo que ven a través de TikTok. Por ejemplo, el influencer Henry Clarisey ha decidido ganarse a sus decenas de miles de seguidores ingiriendo comida de perro por su alto valor en proteínas. Sin embargo, esta práctica es peligrosa por mucho que este chico nos diga que su ración tiene 66 gramos de proteína.

No comas comida de perro por su proteína

En el vídeo publicado por Henry Clarisey, asegura que lo peor de la experiencia es que se trata de comida "muy seca", aunque para él era llamativo que tuviera tanta proteína. Eso sí, no iba a continuar probando la comida de perro, por lo que prefiere continuar con la alimentación tradicional.

La razón por la que no se debe ingerir comida de perro es que este alimento puede contener harina de huesos y de órganos como los pulmones. Se tratan de sustancias que nuestro organismo no está acostumbrado a ingerir. Además, en el proceso de elaboración no se eliminan algunas bacterias peligrosas para nuestro aparato digestivo, pero inocuas para el de los perros.

Por supuesto, tampoco tenemos las mismas necesidades nutricionales que nuestras mascotas; necesitamos menos proteínas, mientras que ellos precisan también de más sodio.