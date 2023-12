Las 10 razas de perros más inteligentes: Nombres y fotos

Si estás buscando un perro fácil de adiestrar estas son tus mejores opciones

Los perros son animales sumamente inteligentes, y su capacidad intelectual ha sido objeto de fascinación de los amantes de los perros durante mucho tiempo. Algunas razas tienen grandes habilidades en la obediencia, el aprendizaje y la resolución de problemas. Te contamos cuáles son las 10 razas de perros más inteligentes.

Las 10 razas de perros más inteligentes

Border collie

Los border collie son perros que destacan por su inteligencia y su alta capacidad de concentración. Además tienen mucha memoria y son muy obedientes. Son extraordinariamente activos y siempre están dispuestos a trabajar, por lo que resultan buenos perros para el campo y el pastoreo.

Su gran capacidad de concentración y el espíritu trabajador los convierte en perros muy activos que necesitan un ejercicio intenso diario. De lo contrario, acumulan un exceso de energía que les produce estrés, frustración y aburrimiento. Si esto sucede, empezarán a tener comportamientos inadecuados para nosotros.

Por eso, para adoptar a un border collie es imprescindible estimularle físicamente y mentalmente a través de un buen adiestramiento que les resulte divertido. Estos perros pastores son inteligentes y compasivos.

Caniche o poodle toy

Dentro de la raza Caniche existen distintos tamaños desde el Caniche gigante hasta el más pequeño, el Poodle Toy o miniatura. Suelen pesar entre 2,5 kg y 3 kg y podemos verlos en muchos colores como el blanco, el negro o distintos tonos de marrón.

Su pelo pelo rizado les da apariencia de peluches y necesita ser recortado de forma frecuente, por lo que es recomendable llevarlos a una peluquería canina. Son perros bastante activos, muy fieles a sus dueños y son conocidos por su gran capacidad para aprender cosas nuevas.

Pastor alemán

El pastor alemán es un can estable, con un gran instinto para defender a la familia y una enorme valentía por eso ha sido un perro solicitado históricamente para hacer guardias. Pese a su valentía, la nobleza prevalece en su carácter; no es agresivo y es muy sencillo adiestrarles.

Debido a su cuerpo puede imponer mucho, pero es uno de los mejores guardianes que podemos encontrar, además de ser muy dóciles y adoran estar con sus dueños. Son muy inteligentes, por lo que será muy fácil adiestrarlos: son muy amables con los niños pero pueden ser desconfiados con los extraños, lo que les convierte en los perros guardianes perfectos.

Golden Retriever

Con su disposición amistosa y pacífica, el Golden Retriever es una elección popular para hogares que tienen gatos. El golden es un acierto seguro, se trata de un perro muy juguetón pero poco ruidoso, además es una de las razas más populares y adoradas por las familias. Su carácter es muy equilibrado no es un secreto para nadie que el golden retriever es de los perros más mimosos y adorables que podemos encontrar.

Siempre están dispuestos a jugar, y son muy abiertos con los extraños, además de amables nobles e inteligentes que además de ser de los más cariñosos, es de los que menos ladra y nada agresivos. Se trata del compañero perfecto para toda la familia.

Dóberman

El dóberman se caracteriza por su entusiasmo, lealtad y fidelidad, y por la confianza que transmite su comportamiento digno de perro guardián. Se trata de una raza intrépida, son conscientes de su poder físico pero eso no quiere decir que sean peligrosos, únicamente son protectores. Si se ve en situaciones de peligro hará lo posible para proteger a su familia.

Por lo tanto, se podría considerar al dóberman como un perro valiente desde cachorro, si te preocupa cómo puede comportarse con los niños, puede estar tranquilo porque son mucho más delicados con los pequeños. Además, a esta raza le encanta jugar por lo que disfrutará mucho con los pequeños de la casa. La educación que le des desde pequeño marcará su temperamento. Si está bien socializado, no tendrás que preocuparte por su agresividad.

Tienen una gran capacidad de aprendizaje. Puede aprender observando, así que aunque consideres que mientras le entrenas está distraído o piensa en otras cosas, probablemente esté analizando algo que le ha llamado la atención.

Su inteligencia hace que sea un perro muy obediente, con mucha facilidad para aprender las órdenes. Son muy disciplinados, hasta en las situaciones de más tensión donde otros perros podrían dejarse llevar por sus instintos tu dóberman se mantendrá leal y obediente.

Labrador Retriever

Este perro amigable y enérgico es conocido por su naturaleza gentil. Igual que el golden el labrador resulta encantador por su carácter cariñoso y dócil y además son tremendamente inteligentes. Es la mascota perfecta para las familias con niños, tienen mucha energía y les encantará jugar con los pequeños de la casa.

Shetland Sheepdog

Se parece mucho a los collie y a veces es fácil confundirlos, se encuentra entre los perros más inteligentes del planeta porque es capaz de comprender un comando nuevo en menos de 5 repeticiones.Puede obedecer a la primera vez una orden en el 95% o más de las veces. Con estos números, se certifica la rapidez de esta raza para asimilar nuevos conceptos.

Papillon

La inteligencia del papillon es indiscutible, tiene un deseo constante de complacer, por lo que no supone una gran dificultad a la hora de educarlo para que obedezca y aprenda nuevos comandos.

Su facilidad de adiestramiento lo convierte en el mejor compañero para realizar algunas de las tareas domésticas conjuntamente.

Rottweiler

A priori, un rottweiler es un can distante, no te extrañes si no está a tu lado todo el tiempo, pero si te pierde de vista te seguirá para comprobar que todo está bien, ya que son muy protectores. No tienen dependencia emocional y son tolerantes a la soledad, por lo que no le molestará si tiene que pasar tiempo solo en casa.

Con la familia, sacará su lado más divertido y cariñoso: le encanta jugar y hace ruidos muy cómicos cuando se relaja.

La inteligencia de tu can debe estar muy bien gestionada para evitar que se aburra si le repites siempre la misma rutina. Necesitan innovación y actividades que supongan retos para mantener la mente despierta.

Con solo pasearlo no basta, necesita hacer mucho ejercicio para conseguir mantener su temperamento equilibrado.

Perro ganadero australiano

El perro ganadero australiano es tan enérgico e inteligente que necesita estar en proceso de adiestramiento y educación desde bien pequeño. Se trata de una raza leal, valiente, enérgica e inteligente. Aprende rápidamente las normas, las órdenes y los ejercicios a cumplir. Si no le educas desarrollará su inteligencia en hacer cosas que solo le resulten útiles a él mismo, algo que pasa con todos los perros que son muy inteligentes.

Estas 10 razas destacan por su capacidad para aprender, adaptarse y trabajar junto a los humanos. Al elegir un compañero peludo, conocer la inteligencia inherente de la raza puede ser un factor crucial para satisfacer las necesidades específicas de convivencia y actividad.