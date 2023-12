Las razas de perros que se llevan bien con gatos: Descubre a 8 canes amigables con los felinos

La amistad entre perros y gatos es posible pero debes escoger a la raza adecuada Te contamos todos los detalles que debes tener en cuenta

Siempre se ha dicho que perros y gatos no se llevan bien, aunque es cierto que estos dos animales no son los mejores amigos, existen excepciones de razas a las que no les importa convivir con su 'supuesto mayor enemigo'. Si esta conexión única se da puede hacer que la experiencia de tener tanto a un perro como a un gato en casa sea aún más gratificante.

Si ya tienes un felino en casa y estás pensando en incorporar a un perro a tu familia te contamos que razas son las que mejor encajan con los gatos.

Golden Retriever

Con su disposición amistosa y pacífica, el Golden Retriever es una elección popular para hogares que tienen gatos. El golden es un acierto seguro, se trata de un perro muy juguetón pero poco ruidoso, además es una de las razas más populares y adoradas por las familias. Su carácter es muy equilibrado no es un secreto para nadie que el golden retriever es de los perros más mimosos y adorables que podemos encontrar.

Siempre están dispuestos a jugar, y son muy abiertos con los extraños, además de amables nobles e inteligentes que además de ser de los más cariñosos, es de los que menos ladra y nada agresivos. Se trata del compañero perfecto para toda la familia, hasta para tu gato.

Las razas que menos ladran | Sport

Labrador Retriever

Este perro amigable y enérgico es conocido por su naturaleza gentil. Igual que el golden el labrador resulta encantador por su carácter cariñoso y dócil y además son tremendamente inteligentes. Es la mascota perfecta para las familias con niños, tienen mucha energía y les encantará jugar con los pequeños de la casa, lo que lo convierte en una excelente compañía para los gatos.

| Sport

Beagle

El beagle socializa sin problemas con otras razas de perro, les encanta ser parte de una manada canina, pero se muestran reacios ante la compañía de otros animales. Tan solo desean compartir tiempo y espacio con humanos y perros, y tampoco les importa hacerse amigos de un gato.

Es un perro familiar, si están mucho tiempo solos lo pasan mal, se trata de una raza a la que le gusta tener compañía a todas horas, por lo que sufre si se queda solo mucho tiempo. No toleran bien la soledad y se aburren rápido.

Cómo saber si un beagle es de raza: Características físicas y carácter | Sport

Bulldog inglés

A pesar de su apariencia robusta, los Bulldog Ingleses son conocidos por ser amigables y adaptables con otros animales, incluidos los gatos.

Se trata de una raza con un temperamento muy cercano, su estructura muscular es fuerte y esto les permite correr bastante más rápido de lo que aparenta su aspecto físico. El bulldog inglés es muy popular por su hocico aplastado y arrugado y por ser un perro que no suele realizar mucho ejercicio, aunque sí hay que proporcionarle unos mínimos por su salud.

El sedentarismo tiende a aumentar el peso de este can, por lo que debes consultar con un veterinario para que tenga una dieta equilibrada y deis paseos diarios de al menos una hora en total.

Bulldog inglés | Pixabay

Bóxer

El bóxer es uno de los perros más tranquilos que existen y podemos verlo reflejado hasta en su cara. Es una de las razas menos activas, así que es el animal perfecto para los dueños que no disfrutan del ejercicio y quieren un perro tranquilo. Son muy nobles y tolerantes con los niños, por lo que no serán agresivos casi nunca. Los Boxers son conocidos por ser cariñosos y pueden llevarse bien con gatos si se les presenta adecuadamente.

Los bóxers son una de las razas menos peligrosas | Sport

Pug o carlino

El carlino es uno de los perros chatos más populares en todo el mundo, sus ojos son grandes y el hocico recortado que le dan una gran expresividad y un aspecto entrañable. Los hay de color negro entero y de color marrón con el color de su cara oscuro al igual que sus orejas.

La raza puede parecer perezosa en ocasiones, pero no siempre lo es, aunque hay casos de perros que tienen dificultades para respirar bien y por eso el ejercicio físico es limitado. Aún así el carlino no desaprovecha las oportunidades de caminar con su compañero humano, es propenso a coger peso por lo que algo de ejercicio le irá bien para tener la actividad física necesaria. Los Pugs son conocidos por su naturaleza amistosa, lo que facilita que la convivencia con gatos sea agradable.

Las razas que menos ladran | Sport

Shih tzu

El shih tzu es una raza popular en todo el mundo, originaria de China combina una cara chata con un pelaje extraordinario. El shih tzu necesita cuidados especiales para su pelo y se trata de un perro de energía baja, por lo que se adapta perfectamente a la vida en viviendas y apartamentos pequeños.

Con un paseo largo diario o con varios cortos al día, será suficiente para que esté tranquilo y saludable. Con los niños se entiende a la perfección pero con el resto necesitará socializar desde cachorro como cualquier otro perro, de raza o no. Con su personalidad dulce y afectuosa, el Shih Tzu puede ser un compañero adorable para los felinos.

Cómo es el carácter del Shih Tzu: Características, temperamento y consejos portada | Sport

Border collie

Los border collie son perros que destacan por su inteligencia y su alta capacidad de concentración. Además tienen mucha memoria y son muy obedientes. Son extraordinariamente activos y siempre están dispuestos a trabajar, por lo que resultan buenos perros para el campo y el pastoreo.

Su gran capacidad de concentración y el espíritu trabajador los convierte en perros muy activos que necesitan un ejercicio intenso diario. De lo contrario, acumulan un exceso de energía que les produce estrés, frustración y aburrimiento. Si esto sucede, empezarán a tener comportamientos inadecuados para nosotros.

Por eso, para adoptar a un border collie es imprescindible estimularle físicamente y mentalmente a través de un buen adiestramiento que les resulte divertido. Estos perros pastores son inteligentes y compasivos, creando una conexión especial con los felinos en el hogar.

| Sport

En la elección de una mascota, la compatibilidad entre razas puede ser un factor clave para garantizar una convivencia armoniosa. Aunque estas razas son conocidas por su amigabilidad con los gatos, siempre es importante recordar que cada animal es único. La paciencia y la introducción gradual serán fundamentales para poder construir una buena relación entre tu perro y tu gato.