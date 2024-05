'Mamarazzis' asegura que Risto está molesto con las declaraciones de Laura Escanes: "Está frito no, lo siguiente"

Como cada miércoles, Lorena Vázquez y Laura Fa repasan las últimas noticias de la prensa rosa y el mundo de las celebrities. Sin embargo, este no ha sido un pódcast cualquiera, y es que hoy ha sido el programa 100 de 'Mamarazzis'.

Durante poco más de media hora, las periodistas han tratado diferentes temas, pero el más destacado ha sido el de Laura Escanes y Risto Mejide. La pareja anunció su separación a finales de septiembre de 2022, tras compartir siete años de sus vidas y con una hija en común: Roma.

Después de esto, la influencer mantuvo una relación durante un año con Álvaro de Luna, con quien rompió el pasado mes de noviembre. En cambio, el publicista ha mantenido una historia de amor con Natalia Almarcha desde marzo de 2023, aunque lo ha hecho con muchas idas y venidas.

Ahora, Laura Escanes ha hecho unas confesiones sobre su matrimonio en el pódcast 'El sentido de la birra', donde ha asegurado que la diferencia de edad en una relación es importante: "Creía que una pareja con diferencia de edad era viable, y ahora pienso que no. Hay mil factores que influyen. Cuando hay tanta diferencia de edad no estás en el mismo momento vital. Tú tienes que renunciar a muchísimas cosas (…) Llega un momento en el que no te hace feliz".

Tras estas declaraciones, Laura Fa ha asegurado que Risto está molesto con la catalana porque no para de hablar de su relación: "Me consta que Risto está frito no, lo siguiente, y que va hablando con los amigos íntimos y va diciendo 'que deje de hablar de mí'".

Además, la periodista ha asegurado que a día de hoy, Natalia y el presentador están juntos, aunque la farmacéutica está de acuerdo con las declaraciones de Laura sobre la diferencia de edad: "Según los amigos de Natalia, ella opina lo mismo porque quiere ser madre y Risto ya es padre de dos hijos. Natalia quiere viajar y vivir muchas cosas y Risto ya lo ha hecho".