Amplio apoyo de la Federación de Peñas de Castilla y León en Valladolid

Más de una decena de peñas acompañaron al equipo el pasado martes Las federaciones y peñas se siguen movilizando en los desplazamientos

Aunque el título de Liga ya esté certificado y los horarios de los partidos no acompañen, el movimiento de peñas no cesa en su movilización para apoyar al primer equipo masculino del FC Barcelona allá donde va. El pasado martes, una vez más, el equipo no estuvo solo gracias a los 300 peñistas que se desplazaron al estadio del Real Valladolid, con un amplio protagonismo de la Federación de Peñas Barcelonistas de Castilla y León.

Con una gran presencia de jóvenes barcelonistas, estuvieron presentes en el estadio Nuevo Zorrilla entidades como la PB Valladolid, la PB Hristo Stoichkov de Salamanca, la PB Villabalter, la PB Villalpando, la PB Cuellerana “Nicolás Casaus”, la PB La Granja y Valsaín, la PB Albense, la PB El Espinar “Los Gabarreros”, la PB Comarca de Sepúlveda, la PB Palentina y la PB Barçávila.

Dos jóvenes peñistas de la PB Villabalter | Fed. Castilla y León

Tampoco fallaron los miembros de la PB El Perelló (Federació Terres de l’Ebre), pese a la distancia geográfica que separa a los ebrenses de los vallisoletanos. Esta temporada se ha demostrado, una vez superada totalmente la pandemia, que el movimiento de peñistas, socios y aficionados está más vivo que nunca. En todos los desplazamientos del equipo de Xavi Hernández, ha habido una amplia representación del movimiento.

La PB Comarca de Sepúlveda no se perdió el partido | Fed. Castilla y León

Cita en Vigo

Representantes de la Peña Azulgrana de La Granja y Valsain | Fed. Castilla y León

El Celta-Barça de la próxima jornada, previsto para el domingo 4 a las 19h, cerrará la Liga. Con motivo de este partido se celebra la Convención de Peñas de la Federación de Peñas Celtistas, dónde habrá representación de la Federación de Peñas Barcelonistas Galegas, encabezada por el presidente de la Federación, Salvador Cerviño. También asistirá Nieves Loira, delegada del Consejo Consultivo. El acto es una muestra más de la concordia que promueve Aficiones Unidas y la Confederació Mundial de Penyes.