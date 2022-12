Triay-Salazar: Objetivo, recuperar el número 1

Están en números estratosféricos con 11 torneos ganados, pero necesitan uno más para alcanzar la cima del World Padel Tour Gemma Triay: "Si acabamos como número 2, igualmente habrá sido una gran temporada"

Siempre el Master Final del World Padel Tour es el torneo más especial. Solo las ocho mejores parejas acceden a él y si además se disputa en el Palau Sant Jordi de Barcelona es el mejor colofón a toda una temporada. Gemma Triay y Alejandra Salazar llegan a la importante cita en una dinámica más que positiva, con 11 torneos en el zurrón, más que nadie jamás en la historia, pero con el número 2 al lado de sus nombres. Ellas quieren el 1 que ostentan en este momento Ariana Sánchez y Paula Josemaría.

No será fácil, pero lucharán por ello: “Hay mucho en juego. Sabemos que nos jugamos el 1 y para la afición también va a ser muy divertido, muy emocionante e intentaremos terminar de la mejor manera”, asegura la menorquina quien añade que en Barcelona “esperamos dar una versión del Triazar Team muy buena, jugar muy bien.

Ale no esconde que “sería genial venir con los deberes hechos y el número 1 como pasó el año pasado. Pero hace meses lo veíamos casi imposible así que llegar con opciones ha sido una maravilla.

El denominado ‘Triazar Team’ pasó por un bache mediada la temporada, pero tras el torneo de Amsterdam hubo un cambio de chip: “Es inevitable que los deportistas pasemos por momentos de baches. Personalmente estuve con dudas y falta de confianza en algún torneo, pero al final me di cuenta de que si sacábamos de nuevo nuestra mejor versión, siendo agresivas, fluyendo, podíamos revertir esta situación y así lo hicimos”, explica Gemma.

"Hay que disfrutar porque nunca sabes cuando vas a volver a ganar"

Salazar advierte que “ganar torneos es muy difícil así que hay que disfrutarlo muchísimo porque nunca sabes cuándo vas a volver a ganar. Hay que disfrutar cada segundo que estás en la pista” advierte la madrileña buscando la complicidad de su compañera quien añade que “no somos dos jugadoras que nos sentimos superiores o fardamos, somos bastante humildes las dos y con los pies en el suelo. Es cierto que hemos ganado 11 torneos y Ari y Paula siete, pero ganar los dos torneos importantes les ha dado esta diferencia de puntos. Intentaremos terminar número 1 para cerrar una temporada perfecta pero si acabamos dos, la temporada habrá sido igualmente muy buena”, reconoce Triay. “La mejor de nuestras vidas”, apostilla Ale que asegura que encuentra la motivación a sus casi 37 años en que “siempre quiero mejorar, progresar, hacer nuevas cosas porque a día de hoy después de tantos años no creo aún que se me dé todo bien”.

Salazar y Triay planifican su estrategia para ganar en Barcelona | VALENTÍ ENRICH

Gemma, que certifica que seguirán juntas en 2023 y que ambas esperan seguir formando tándem muchos años más, tiene claro que “no nos cansamos de ganar. Somos unas afortunadas de poder vivir esto, de cómo estamos jugando, de ganar torneos, de tener sponsors, el equipo que tenemos…”.

Ambas lamentaron la retirada de Marta Marrero quien anunció que deja el pádel para ser madre, ya que consideran que ha sido una gran deportista y no rehusaron hablar del circuito Premier Padel, donde este año las mujeres han decidido no jugar: “Todavía no se ha descartado jugar en 2023. Veremos como empieza el año, que torneos y qué semanas tenemos. Veremos si es posible porque están las cosas bastante confusas y un poco revueltas, no nos vamos a engañar. Veremos a ver si es posible”, explica Salazar.

¿Os gustaría? "Sí, por supuesto. Son torneos de mucha calidad, en sitios muy emblemáticos y a las jugadoras nos gustaría.

Sorteados los cuadros del Master

Los cuadros se sortearon este martes y los emparejamientos de cuartos de final fueron los siguientes. En el cuadro masculino se medirán mañana Ruiz/González frente a Belasteguin/Coello (2º turno mañana) y Lebrón/Galán ante Stupaczuk/ Lima (2º turno tarde). El viernes se enfrentarán Chingotto/Di Nneno a Sanyo/Tapia (2º turno mañana) y Tello/Navarro a Sánchez/Capra (2º turno tarde). En el cuadro femenino mañana juegan Iglesias/Osoro frente a Llaguno/Riera (12.00 h) y Josemaría/Sánchez/Alayeto/Alayeto (17.00 h). El viernes entran a escena González/Ortega frente a Marrero/Saiz (12.00 h) y Las Heras-Virseda se verán las caras contra Triay/Salazar a las 17.00 h.