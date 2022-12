Marta Marrero anuncia su despedida del pádel

La jugadora canaria, que cumplirá 40 años en enero, pone fin a una brillante carrera en los últimos once años "Esto no es un adiós definitivo, porque no lo siento, estoy convencida que esto no acaba aquí y volveré con ilusiones renovadas", asegura

La jugadora de pádel Marta Marrero, que el próximo 16 de enero cumplirá 40 años, ha anunciado en su cuenta de Instagram que abandona, temporalmente, el pádel.

Campeona de 24 títulos y número 1 del mundo en dos ocasiones, la canaria ha decidido poner punto final.

Su carrera deportiva, sin embargo, la empezó como tenista llegando a ser número 47 del mundo y alcanzar los cuartos de final de Roland Garros con apenas 17 años, pero las lesiones le obligaron a abandonar.

Y fue entonces cuando se pasó al pádel donde llegó a ser número 1, en 2016 con Alejandra Salazar como pareja y en 2019 con Marta Ortega.

Este es el comunicado íntegro:

"Hola a tod@s.

Tengo en mi memoria el primer día que pisé una pista de Pádel, gracias a mi amiga Laura Roca que me invitó a jugar, conocí de primera mano este deporte que tantas alegrías me ha dado.

Son ya 11 años como profesional, donde he sido muy feliz. Cuando empecé jamás imaginé que conseguiría el nº1 junto a Salazar y dos años más tarde con Martita. En el camino tuve dos grandes maestras, Nela y Cata de las que aprendí muchísimo. Tampoco me olvido de las compis que han pasado por mi carrera, Circuito Catalán (Esther, Gomis, Eli, Sandrita…)y en Wpt (Paulita).

Todo este largo camino de la mano de Juan Alday que me enseñó todo, conseguimos los retos marcados, pero nunca nos conformábamos , teníamos siempre nuevas metas, esto trae mucho desgaste emocional, esfuerzo y sacrificio.

Como muchos sabéis llevo toda mi vida , 31 años , dedicada al deporte. A los 7 años empecé a jugar a tenis y desde muy joven con mucha exigencia, hasta dar el salto con 15 años a profesional , el camino ha sido muy intenso , he tenido que dejar atrás muchas cosas, largas giras fuera de casa, separarme de mi familia y amigos continuamente , son las cosas que sin duda más me han costado.

Después de sopesarlo con familia, marido y equipo , he decidido que es el momento de dar un paso a un lado y abandonar temporalmente la competición , quiero priorizar mi vida personal, necesito estar cerca de ellos y ampliar la familia.

El ser mujer deportista conlleva el tomar decisiones como esta. Es un paso muy importante y difícil, he de confesar que me da vértigo dejar de hacer lo que llevo haciendo toda mi vida, entrenar y competir, sobre todo la competición; pero tengo que ser honesta conmigo misma, con todo el equipo que me rodea, y como no, con los patrocinadores que me apoyan.

Esto no es un adiós definitivo, porque no lo siento, estoy convencida que esto no acaba aquí y volveré con ilusiones renovadas.

Gracias @juanaldaypadel por tenderme la mano en mis momentos más difíciles y por haber confiado tanto en mi! Gracias @danioses8 por ser mi amigo, preparador físico y por darme los mejores consejos y a Samu y Jorge por este año de trabajo físico."