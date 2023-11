Los otros números uno

Los argentinos Maximiliano Arce y Franco Dal Bianco se consolidan, por segundo año seguido, como la mejor pareja del circuito A1 Padel que promueve Fabrice Pastor Han ganado nueve de los quince torneos que se han disputado en este 2023

Dice un mantra muy repetido en el mundo del deporte que llegar a la cima es “relativamente” fácil, pero mantenerse en lo más alto es lo más complicado. En el circuito A1 Pádel ya hace un par de años que los mejores son los argentinos Maxi Arce y Franco dal Bianco. No bajan de la primera posición del ranking. Encima, imprimiendo una autoridad superlativa ante sus rivales. El domingo pasado, en Puebla, alzaron su noveno título de la temporada de los quince que se han disputado. “La temporada está superando un poco las expectativas que nos habíamos puesto”, comenta su entrenador Gustavo Volpi. “Por suerte nos respetaron las lesiones y los dos pudieron aguantar el nivel de entrenamientos muy duro que hemos planteado desde el inicio”, añade. Esa es para el técnico la clave de estos resultados.

“Para mí, han logrado una consistencia y una regularidad muy sólida. No bajan nunca el nivel. Y cuando baja Franco, Maxi aguanta. Y al revés”, comenta Andrés Britos, uno de sus rivales en A1. “Se desconectan muy poco”, analiza Britos que los ve mucho tiempo más en la parte alta.

Compenetración

Dal Bianco y Arce se juntaron hace más de cuatro años y el camino siempre ha sido ascendente. La pandemia por el coronavirus se interpuso en el camino pero en el 2021 ya pasaron de empezar el año jugando previas a lograr alcanzar el número 2. “Yo trabajaba con Franco y jugamos un torneo contra Maxi. Le propuse a Franco de llamarlo y proponerle un proyecto. Estuvo de acuerdo y en dos días se venía a Buenos Aires para entrenar. Los dos han hecho un cambio significativo en los últimos años”, explica Gustavo Volpi.

Maxi Arce es un jugador zurdo que juega en la derecha. Nacido en Salta en enero del 1998. Le quedan un par de asignaturas para sacarse la carrera de economista. “Es un tipo muy estructurado. Con la cabeza en su sitio”, desgrana su entrenador. Para Maxi, el pádel es su profesión, pero tiene otras inquietudes; la política, la economía, los negocios.

Franco Dal Bianco es diestro y juega en la izquierda. Nacido en marzo del 2000 en Quilmes. “Franco tiene una vida mucho más ligada al pádel más allá que sea su profesión”, comenta Volpi.

Los tres forman un equipo que se muestra muy unido. “Sabemos diferenciar quién da las órdenes y quien marca un poco la pauta pero, es verdad, tenemos un vínculo casi de familia”, reconoce Volpi. Establecidos en Buenos Aires, acostumbran a viajar a Salta o a Quilmes para ver a las familias cuando tienen días libres. “Son muy diferentes pero a la vez se complementan mucho”, sentencia Volpi.

¿Más allá del A1?

Arce y Dal Bianco jugarán en el circuito A1 la temporada que viene. “Nuestro norte no va más allá del 2024 y el año que viene jugaremos en A1. Estamos muy cómodos”, reconoce el entrenador de la pareja 1 del circuito. La fusión de WPT y Premier Pádel no les tienta a hacer un cambio de rumbo. “A veces, nos gustaría saber en qué posición estamos y medirnos con los mejores del otro circuito pero ahora mismo no es una opción”, concluye Gustavo Volpi, el entrenador de la mejor pareja del circuito A1, que considera que a sus pupilos les queda mucho trabajo por delante pese a los 9 torneos que ya tienen en las vitrinas de 2023. En el Gran Master de Francia y en el Masters Final de Salta intentarán poner el broche de oro a una temporada espectacular. Maxi Arce y Franco Dal Bianco son los otros números uno, los del circuito A1 Padel.