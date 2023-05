La marca de pádel Oxdog aterriza con su primer torneo oficial en Barcelona

Llega el primer torneo amateur oficial Oxdog by Fem Pàdel en Barcelona que se jugará los días 26 y 27 de mayo en el Sant Just Padel Club

Llega el primer torneo amateur oficial Oxdog by Fem Pàdel en Barcelona que se jugará los días 26 y 27 de mayo en el Sant Just Padel Club donde los inscritos podrán disfrutar de su deporte favorito junto a los patrocinadores del evento y actividades especiales.

Oxdog, de la mano de la empresa de organización de eventos deportivos Fem Pàdel, llega a Barcelona para crear el primer Torneo Oficial Oxdog by Fem Pàdel que se jugará los próximos 26 y 27 de mayo de 2023 en el Sant Just Padel Club, en Sant Just Desvern (Barcelona). El torneo contará con 4 categorías, dos masculinas y dos femeninas, donde además de competir por llevarse la victoria, los inscritos podrán realizar un test gratuito de palas Oxdog y disfrutar de productos y actividades especiales de la mano de los patrocinadores.

La marca Oxdog, de origen sueco y que nació para la fabricación de material deportivo para Flourball (hockey indoor), expandió su mercado al pádel tras sus exitosos primeros años y ya ha conseguido estar presente con su stand en el World Padel Tour. Además, dispone de más de 25 Test Center por toda España.

El objetivo de Oxdog, junto con la organizadora Fem Pàdel, es posicionarse en un mercado cada vez más competitivo ofreciendo un valor diferencial, palas creadas por un equipo de I+D+I que cuenta con ingenieros, diseñadores y que apoyados por la tecnología consiguen un resultado que destaca por la respuesta en el golpeo y la durabilidad de las palas.

El evento cuenta con el apoyo de otros patrocinadores tales como Evotion Pro (suplementación deportiva), UVEX Sports España (Gafas deportivas) y Zzzliping Descanso (material de descanso para deportistas).

Si quieres inscribirte en el torneo puedes hacerlo aquí