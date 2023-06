"Firmamos prioridad con A1, no exclusividad"

El jugador argentino Andrés Britos ha logrado alcanzar mayores retos deportivos tras decidir jugar en A1 El motivo de cambiar de circuito fue básicamente económico

Andrés Britos (Bolivar, Argentina, 1989) juega desde hace dos temporadas en el circuito A1 Padel, el circuito que fundó Fabrice Pastor. Situado en el número 17 del ranking y a una semana de competir en Mónaco, atiende a Sport para valorar el inicio de proyecto junto a Maxi Sánchez.

¿Ha sido un inicio de temporada más complejo de lo que se esperaba?

Ha sido complejo. Es mi segunda temporada en A1, tengo 33 años, el año pasado hice un buen inicio y defendía muchos puntos. Estamos en la buena línea y dentro de los objetivos que nos marcamos en el inicio de curso con Maxi.

¿Que les costó más del nuevo proyecto?

Nos falta regularidad. Estás siendo un inicio de temporada con muchos torneos y muchos viajes, de mucho desgaste, él es un niño y yo ya tengo 33 (ríe). Creo que las primeras parejas del ránking siempre dan un 7 y nosotros no. Nos falta un pelín de regularidad.

La distancia no lo hace fácil.

Bueno… Él vive en Buenos Aires y yo en Barcelona. Logramos entrenar bastantes días pese a la situación. Él llega más temprano a los torneos y podemos perfilar cosas entrenando juntos. Es un proyecto a largo plazo y en breve vendrá a vivir a Barcelona. Lo elegí porque creo que podemos congeniar bien dentro de la pista. Entre Sebastian Mocoroa, que fue entrenador mío en Argentina, y Juan Meza se está trabajando bien.

¿La guerra y posteriores negociaciones entre Premier Padel y World Padel Tour como se viven desde A1 Padel?

Es el mundo del pádel, conozco gente en todos los bandos. Yo lo miro con tranquilidad. Estoy muy contento de la decisión que tomé hace un año de jugar en A1 Padel. Firmamos un contrato de prioridad, no de exclusividad y podemos estar en los otros circuitos.

¿El A1 Padel ha mejorado?

Se van puliendo cosas, las pistas, el trato con el jugador. Hay más nivel que en otras temporadas. Ahora, los premios económicos se equiparan con World Padel Tour. No se puede comparar con Premier Padel, eso sí.

¿Cuál fue el motivo de tu decisión en este cambio?

Ganaba partidos de previa en World Padel Tour y entraba en las primeras rondas del cuadro pero no cobraba prácticamente nada y eso me hizo cambiar de circuito. El motivo es básicamente económico. En A1 Padel juego cuartos, semifinales, gano torneos. El tema económico cambia.

¿Te ves jugando en Premier Padel?

¿Por qué no? Ahora mismo es muy complicado compaginarlo por de la prioridad pero ya he tenido invitaciones para jugar un torneo de Premier. Y me gusta, pero no puedo por disponibilidad. Me lo planteo por temas deportivos, por jugar con jugadores que te garantizan competir a un gran nivel.

El domingo pasado llegaste a una final del circuito catalán.

Hacía tiempo que no jugaba, es verdad. Me siento bien jugando a nivel catalán. Me sirve para agarrar nivel de juego, velocidad y competir a alto nivel.

¿Qué objetivos te marcas para el final de este 2023?

El proyecto con Maxi es para todo el año. Queremos estar en el Masters Final de A1 Padel y, personalmente, quiero acabar entre las parejas 3 y 4