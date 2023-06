Força Miquel, pádel y lucha

Este año se disputa del 7 al 18 de junio y contará con más de 400 parejas Se llevan recaudados 260.000 euros que se destinan a la investigación de la leucemia. Tristemente, a Miquel no se le puede ayudar, pero su idea sigue viva

El pequeño Miquel estaría orgulloso de hasta dónde ha llegado su idea. Hace ya unos años, le dijo a su tío Marc que organizara un torneo benéfico de pádel. Miquel padecía leucemia y en la planta 8 del Hospital Sant Joan de Déu, donde florecen ideas para recaudar fondos para investigar esta enfermedad, le propuso que montara una competición de ese deporte que tanto le gustaba. “Siempre he sido un loco del pádel. Hay iniciativas que venden pulseras, otras organizan chocolatadas. Él me dijo de hacer un torneo de pádel”, cuenta Marc Carballeira. Actualmente, 10 ediciones avalan uno de los torneos benéficos con más tirada y más participación a nivel catalán y español: el ‘Força Miquel’. Además, de haber recibido premios y distinciones.

Más de 400 parejas se darán cita en el Club Esportiu Valldoreix, a partir del 7 de junio y hasta el domingo 18, en la 11a edición de la iniciativa. “Ahora mismo, tenemos recaudados unos 260.000 euros que van destinados, evidentemente, al Hospital Sant Joan de Déu. Solo con el pádel y a través del torneo. Hay familias que prefieren donar directamente al hospital. El objetivo es llegar a los 300.000 en esta edición”, relata Carballeira. “Ni en pintura nos hubiéramos imaginado llegar a esta cifra”, añade.

Ya en la primera edición se superaron todas las expectativas. “Le dije a la persona de la copistería que me imprimiera unos carteles de un torneo que se disputaría durante tres días, después se lo amplié un día más. Viendo el ritmo de inscripciones, acabé tachando con típex para poner que empezaba un miércoles. Y, finalmente, acabé volviendo a la imprenta para definir un cartel de un primer ‘Força Miquel’ que empezaba un martes y acababa un domingo”, relata Carballeira. En esa edición, el torneo dispuso de 4 pistas para 264 parejas. Actualmente, la cifra ha aumentado significativamente y se disputa durante 11 días. “Se tiene que vivir, no es fácil de contar la comunidad y el buen rollo que se crea durante estos días en el club”, cuenta Pau Gassó, habitual en los cuadros del ‘Força Miquel’. “Para mí, es el torneo del año. Yo pasé por esta enfermedad dos veces. Nadie se merece vivir una situación así. Poder ayudar con el Força Miquel no nos cuesta nada”, relata Max Vidal, participante del torneo. Una vez al año, la familia de Miquel se vuelca para seguir tirando adelante un torneo que mantiene viva la llama del joven que no pudo superar la leucemia pocos días antes de la primera edición. “Ya no podemos ayudar a Miquel pero seguimos creyendo que a él le gustaría que continuáramos la lucha por recaudar fondos e investigar esta enfermedad. Nos gusta que sea una fiesta mayor del pádel”, comenta Carballeira. Allí donde esté el pequeño Miquel seguro que tiene su delfín de Playmobil en la mano, el delfín que ha acabado siendo la gran marca del ‘Força Miquel’. Y seguro que está orgulloso de la idea que tuvo en la planta 8 del Hospital Sant Joan de Déu.