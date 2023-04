Belasteguín - Yanguas: Dispuestos a comerse el circuito

Cuando una pareja te deja, lo mejor es pasar página lo antes posible y buscar nuevas ilusiones y expectativas que llenen el corazón roto. Algo parecido ocurre en el mundo del pádel profesional donde últimamente las parejas van y vienen como nunca antes había pasado. La suma de puntos y las cifras de dinero que se mueven en los circuitos han provocado muchos movimientos en la zona noble del ranking mundial.

Una de las roturas más sonadas fue la de Fernando Belasteguín y Sanyo Gutiérrez. Era su segunda etapa juntos y si corta fue la primera, más aún ha sido la de 2023 con solo tres torneos disputados.

Una inoportuna lesión de Bela hizo recapacitar a Sanyo y le comunicó que era mejor tomar caminos diferentes. Así pues, el de Pehuajó se quedaba ‘soltero’.Sanyo llamó Momo González, quien había empezado un proyecto junto a Mike Yanguas. El ‘sí’ a Sanyo dejaba pues a otra víctima libre. Así que Bela no lo dudó. Llamó a Yanguas y nació un nuevo proyecto: “A Bela por supuesto que no se le puede decir que no”, reconoce el malagueño.

Primeros entrenos con Sport de testigo

Este fin de semana entrenaron juntos por primera vez y Sport fue testigo de ello. Buena sintonía, ilusión y optimismo es lo que se respiraba en la pista de entreno donde ambos han podido comprobar que su unión puede dar grandes resultado: “Estamos muy contentos, las sensaciones son buenísimas”, asegura el joven jugador que se muere de ganas de debutar junto a Bela, algo que ocurrirá hoy en Bruselas: “No tengo miedo de jugar al lado de Bela porque soy un chico con una personalidad fuerte. Jugar al lado de Bela lo veo como una motivación extra. Me muero de ganas de que llegue el miércoles y estoy deseando que llegue el minuto uno para jugar el primer punto.”, aseguró a SPORT.

Primeras fotos de Bela y Yanguas entrenando juntos | David Ramírez

Bela quiere a un compañero, no a un alumno

Bela sonríe a su lado. Sabe de la ilusión que provoca en los jóvenes tenerle al lado, pero tiene clarísimo su rol en la pareja: “A Mike le dije que no quería que jugara conmigo por lo que gané. Eso ya pasó. Quiero que juegue conmigo para intentar ganar cosas. Para mí eso es lo más importante. El deporte profesional no entiende de edad, si juegas muy bien tengas la edad que tengas puedes estar en una buena posición. El deporte mismo te posiciona en función de tu juego, no de tus años. Voy a ver el juego que tengo donde me posiciona en el ranking, pero yo no estoy para ser profesor sino para ser un compañero que buscará siempre que la pareja rinda al máximo y ser muy competitivos dentro de la pista”, asegura el argentino.

Bela cree que con Yanguas podrá 'comerse' a más de un rival | David Ramírez

Hay que tener en cuenta que Bela sale de una lesión que le ha impedido jugar los últimos torneos, pero se siente recuperado: “Estoy muy contento porque he vuelto a jugar, he vuelto a tener ilusión por competir y para mí eso es la gasolina”, asegura tras salir de la pista donde junto a Yanguas jugaron un partido contra Toni Bueno y Marc Quilez.



Yanguas buscará ante Bela saciar su hambre de títulos



Elogios entre ellos

El veterano jugador argentino, que anunció que jugaría hasta finales de 2024, habló de lo que más le atrae de su nueva pareja de pádel: “Me gusta mucho de Mike sus ganas de competir, algo que comprobé cuando lo tuve enfrenté. Para mí competir es algo que me mantiene muy vigente y creo que es una característica suya, más allá de la habilidad que tiene. Es un jugador muy hábil que además genera tiros de posiciones muy difíciles. Tiene un gen competitivo que me gusta mucho”, advirtió Bela.

Por su parte, Yanguas piensa que le puede sumar en varios aspectos juntándose con Belasteguín: “Creo que a Bela puedo aportarle mucha motivación, muchas ganas… darlo todo en cada partido. Espero dar mi mejor versión y acompañarle para que seamos una pareja muy completa en todos los aspectos”.

Bela no para de dar consejos a Mike, que lo apunta todo en una libreta | David Ramírez

La libreta de Yanguas

Para el crecimiento de Mike, nada mejor que jugar con Bela como ya pasó con Agustín Tapia y Arturo Coello, dos jugadores que se hicieron importantes junto al argentino: “Será positivo para mí al 100%. Llevo dos entrenamientos con Bela y ya te puedo escribir dos páginas en la libreta de lo que he aprendido”, dijo en referencia a la famosa libreta que reconoció tener donde apunta todos los consejos e indicaciones que recibe por parte de su nuevo ‘partener’.

Mike insiste en que es todo un lujo jugar al lado de quien ha sido 16 años seguidos número uno: “Lógicamente ha sido mi ídolo y el de muchos más, sobre todo por su dinámica de trabajo y creo que con él puedo aprender mucho del dia a día del jugador. Estoy deseando jugar con él para tirarme de cabeza en todo”, sentencia el andaluz.

La teoría de Bela

Los cambios de pareja están a la orden del día en las últimas temporadas, pero lo ocurrido en 2023 está siendo ya casi alarmante con muchos cambios de duplas tras muy pocos torneos disputados. Fernando Belasteguín nos cuenta su más que interesante teoría de lo que ocurre, que además invita a reflexionar: “Creo que en el pádel se ha perdido un poco la visión de que es un deporte de pareja. Se ha vuelto cada vez más individualista. Hoy en día coges el móvil y tienes cincuenta mensajes que te dicen que eres un fenómeno y esto, si no lo sabes canalizar bien, es peligroso. Te acabas creyendo que eres un fenómeno y empiezas a pensar que el que tienes al lado es mucho peor.”, asegura. Sigue abundando en su teoría: “Creo que el pádel tiene que ser interpretado siempre como un deporte de pareja donde tenemos que ir a competir juntos contra los que tenemos en frente y no competir contra el que tenemos al lado”.

Para Bela hay un caso claro en el actual circuito que certifica su teoría: “Coello y Tapia juegan muy bien, pero los dos quieren jugar juntos, miran a largo plazo y esta es una gran ventaja sobre el resto porque los errores que hagan se los perdonan y tienen una paciencia muy grande”.

Bela y Yanguas llegan con hambre y ganas de ‘comerse’ a quien se les ponga por delante.