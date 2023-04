Pablo Crosetti: “Nos ha sorprendido ganar tan temprano”

"Arturo y Agus están llamados a ser una pareja que luchará por el número uno" Pablo Crosetti ve en Agus Tapia y Arturo Coello una versión evolucionada de la dupla Juan Martín Díaz-Bela

Pablo Crosetti (Rosario, 1991) siempre ha estado ligado a la trayectoria de Agustín Tapia. Lo conoce más que nadie. A él también consigue sorprenderlo. Junto a Arturo Coello, Tapia forma parte de la pareja más temible del circuito. Ya han ganado cinco títulos.

¿Os ha sorprendido este inicio de temporada?

Nos pilló por sorpresa que sea tan pronto. Era un proyecto de dos años y por potencial y por edad pensábamos que podían llegar a jugar muy bien. Pero tuvimos pocos entrenos, poca pretemporada. La convivencia en la gira ha ido muy bien para sumar muchos entrenos y partidos. Hicimos una pretemporada dentro de los torneos.

¿Ellos ganan confianza a medida que ganan?

Sí. Tenemos un estilo de inicio de juego que nos funciona muy bien. El inicio de jugada de Bela y Juan Martin, y desarrollamos el punto tirandonos para delante como Lebrón y Galán. Lo tenemos muy rodado y cuando no nos funciona tiramos más de piernas y nos movemos mucho. Han cogido mucha confianza entre ellos y se nota.

¿Esta buena relación ya venía de antes?

Se conocían de ‘hola y adiós’. En los torneos se reían, se hacían coñas… Sabíamos que se harían amigos. Ahora, cuando Arturo quiere venir con la novia, viene. Cuando Agus quiere ir a los torneos con la família, va. Fluyen.

¿Qué hace un entrenador cuando su pareja empieza así?

Siempre hay cosas que mejorar. En el inicio, los rivales no habían tenido tiempo de estudiarnos. En Granada, ya vimos que nos cambiaban un poco el juego y tenemos que buscar antídotos. Las parejas van a mejorar y a evolucionar. Tenemos que encontrar antídotos y no siempre todo será mágico. Estamos preparados para que vaya mal. Y durante la semana hacemos hincapié en entrenamiento invisible; mantener una rutina a rajatabla pese a estar fuera de casa. Si no hay mucho pádel que trabajar, trabajamos más el aspecto invisible. Eso también sirve para ganar.

¿Te ha sorprendido la madurez de Tapia?

Ya me sorprendió el final de la temporada pasada. Se quedó aquí y no viajó a Argentina para poder empezar a entrenar muy pronto. No tenía claro quién cogería el liderazgo y con la psicóloga se habló de hacer un liderazgo democrático. Quien tenga mejor día, quien se sienta mejor… tira del carro. No es una pareja de dominante y dominado. Veterano y joven. No. Aquí los dos chavales opinan. Parece fácil pero es muy difícil llegar a una paridad.

Antes has hablado de Juan Martín y Bela. ¿Coello y Tapia pueden marcar una época como hicieron ellos?

Es verdad que tenemos que poner en contexto este inicio. Faltan parejas importantes. El pádel también ha cambiado y es mucho más competitivo. Es como comparar a Messi y Maradona, son épocas distintas. Arturo defiende un poco mejor que Juan Martín y es comparable en la red. Y Agus defiende bien y ataca un poco mejor que Bela. Son la versión evolucionada y joven de Bela y Juan Martín. Pero ellos tenían un estilo de juego muy aposentado y cogieron una dinámica que ganaban los partidos. Arturo y Agus están llamados a ser una pareja competitiva y seguro que lucharán por ser los números 1. Ese es el objetivo: de momento, pelear por ser número uno.