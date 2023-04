Se apuntan al juego de sillas del pádel

Sin llegar al nivel de cambios del circuito masculino, algunas de las mujeres del top 20 también han decidido empreneder nuevos rumbos Bea González y Marta Ortega sorprendieron con su separación tras ganar cuatro títulos juntas

El tsunami de cambios de pareja en el circuito masculino ha dejado en brisa marina las variaciones en el femenino. Posaban hace un par de días Delfi Brea y Bea González con las camisetas de las selecciones de Argentina y España de fútbol. “Y 4 años después… volvemos”, avisaban las dos jugadoras en sus redes sociales. “Prometemos mucho trabajo y disfrute”, añaden. Bea deja de ser la pareja de Marta Ortega con quien ha ganado cuatro títulos y ha disputado seis finales más en la segunda etapa juntas.

La jugadora madrileña se juntará con la portuguesa Sofi Araújo que, evidentemente, deja de ser la pareja de Delfi. Un cambio de cromos en toda regla justo después de la gira sudamericana. “Son muchos días con tu compañera, con tu equipo… muchas horas. No es fácil. Es verdad que a nosotras nos acompañan los resultados y eso ayuda, claro. Pero no es fácil de gestionar. Quizás me sorprenda que Marta y Bea lo dejen tan pronto en esta temporada”, analiza Gemma Triay, número 1 del mundo, sobre las que eran pareja 3. “Cuando das tu 100% y las cosas no salen… poco más se puede pedir”, resumió Martita en sus redes.

A parte de este baile, Eli Amatriain y la portuguesa Ana Catarina Nogueira dejan de formar juntas. La riojana fue contundente en las explicaciones del porqué: “En nuestro deporte, uno tiene que aprender a diferenciar cuándo los proyectos necesitan más tiempo y paciencia, y cuándo las piezas no encajan”, sentenció. Ninguna de las dos ha anunciado con quién se juntará por el momento, pero seguro que en las próximas horas se resolverá el enigma.