“Lo principal para seguir en la élite del MTB es disfrutar con lo que haces”

La semana pasada se presentó oficialmente en Igualada el equipo de MTB del BUFF – MEGAMO que competirá en esta nueva temporada 2024. En las filas de este conjunto, formada por cinco ciclistas en categoría masculina y dos en femenina, repite de nuevo Enrique Morcillo per octavo año consecutivo. Este ibicenco hizo de anfitrión de todo el equipo en una concentración que hicieron en su tierra, Ibiza, antes de afrontar el primer objetivo de la temporada en la prueba UCI de Leyenda de Tartessos (Huelva). Morcillo nos atiende en esta entrevista para charlar sobre este deporte tan apasionante como es el MTB.

El BUFF - MEGAMO TEAM ha incorporado a tres nuevos fichajes para este 2024. ¿Cómo ves el equipo renovado?

Cada año que pasa creo que el equipo sube de categoría. Este año, con el fichaje de Wout Alleman y Pablo Rodríguez, creo que en cuanto a maratón se refiere, así como equipos potentes como el que tenemos este año, hay pocos.

Con estos tres fichajes, Wout, Pablo y Rosa van Doorn, se dota de experiencia y juventud al equipo. ¿Qué crees que pueden aportar en concreto?

Al final necesitábamos una pareja, el equipo estaba necesitado en ese sentido, porque faltaba un corredor así de potente y creo que Wout en carreras largas por etapas era el hombre que nos faltaba. Y luego, Pablo al venir del rally, al principio será un poco nuevo para él, aunque ya sabemos que ha corrido en maratón y va muy rápido. En caso contrario, no estaría con nosotros. Y sobre todo lo joven que es y pienso que, si este año se adapta bien, el año que viene o a final de año ya irá rápido.

¿Cómo intentas ayudar a los más jóvenes que se unen al equipo? ¿Qué consejos les das?

Al final yo llevo muchos años corriendo en maratón y quizás en pruebas de un día, quizás no estoy a la altura para estar delante en un Mundial o un Europeo, pero las carreras por etapas son mi fuerte, es lo que se me da bien y lo que me gusta. Ahí sí que puedo enseñarles que al final, si uno tiene un mal día, se le puede dar la vuelta a la carrera y no hay que tirar la toalla.

La Cape Epic en marzo volverá a ser el gran objetivo del año para vosotros. ¿Qué tiene esta prueba que es tan especial?

Al final es como en carretera el Tour, el Giro o La Vuelta, es una carrera de ocho días de Mountain Bike Maratón que por su dureza todo el mundo quiere ir y en la que uno sabe dónde está cada uno. Son etapas muy largas de tres o cuatro horas en la bicicleta. Y a mí me gustaría enseñar ahí a los jóvenes, que puedo tener un mal día, pero al día siguiente puedo darle la vuelta y me puedo meter otra vez en la lucha de la general. Yo pienso que es la mejor carrera del mundo, quizá en cuanto a recorrido no es la mejor, pero en conjunto sí que es la más completa.

El equipo quiere adentrarse más en el mundo del Gravel. ¿Te gusta esta modalidad?

Al principio era un poco reacio al tema gravel. Yo soy un corredor técnico y digo que, ya que soy técnico, puedo demostrarlo en el mountain bike, pero en el gravel sí que es verdad que también hace falta técnica. Se pasan por carreteritas y caminos muy mal asfaltados y de grava, y también hay que tener técnica. A mí me gusta, sí que es verdad que al principio de temporada me centro mucho en la mountain bike y, una vez pasa la Cape Epic, cambio un poco el chip y me pongo a hacer un poco de gravel. Pero, a principio de temporada, no puedo estar cambiando de bicicleta, porque lo que quiero es coger el feeling de la de mountain bike.

¿Qué crees que es lo más importante para mantenerte en la élite y seguir compitiendo en las carreras?

Lo principal es disfrutar con lo que haces. Al final, cuando fuerzas una cosa y la haces con desgana, pues yo pienso que las cosas no salen. Creo que lo más importante es la cabeza y yo disfruto con lo que hago, a mí me gusta montar en bicicleta y me gusta la competición. Incluso te diría que me gusta más la competición que montar en bicicleta. Es lo que me mantiene vivo, entrenar para un fin, yo entreno para llegar en las mejores condiciones. Por ejemplo, para la prueba en Andalucía y demostrar que, aunque lleguen de más abajo, los jóvenes, pues que puedo hacerles frente, que es lo que me motiva a mí.

¿Cuáles son los factores que favorecen esa conexión y empatía con el equipo? ¿Uno de ellos es Pau Zamora y el hecho de que BUFF por ejemplo haya impulsado este equipo con MEGAMO y antes con SCOTT?

Debo decir que la apuesta que ha hecho BUFF por el mountain bike no la había visto yo en otros equipos. Al final, es una empresa de cuello y cabeza, no va tampoco superligado al MTB, quizás más al trail y al running. Pero, sí que es verdad que ha metido mucha fuerza en deportes outdoor. Además, Pau Zamora en cuanto a manager, mejor manager que él, no hay ninguno. Él también ha sido corredor y sabe de lo que habla, sabe los avituallamientos como ir y venir, qué te hace falta, viéndote la cara, sabe lo que necesitas. Si sigo en el equipo, en parte, es gracias a Pau y a Gil Vilar que es el encargado del equipo. Los dos me dan la confianza y la seguridad de seguir con ellos.

¿Cómo ha evolucionado el ciclismo de montaña en la élite durante estos últimos ocho años?

En cuanto a los sponsors sí que es verdad que los equipos han apostado más por el maratón. Antes solo existía el rally y ahora tienes otras alternativas. En la temporada de rally quizás ves en la Copa del Mundo que un chico de 19 o 20 años ya está pensando en el cambio. Son temporadas muy cortas y luego, al final, hay muchos equipos de maratón, es una alternativa y cada día está mejor retransmitido en carreras en directo. Eso es lo que engancha, poder seguir una carrera durante las dos últimas horas en directo.

¿Cómo compaginas tu vida como ciclista con tu empresa de barcos y tus hobbies?

Ahora, sobre todo, hasta que no corro la Cape Epic, solo tengo la bicicleta en mi cabeza. Es como que desconecto de lo demás y una vez acaba la Cape, sí que es verdad que nos quitamos un peso de encima. Al final, puede salir bien…