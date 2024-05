“Si veo que disfruto igual quedando el décimo que el primero, seguiré hasta que me apetezca”

En el mundo del trail running mencionar a Luis Alberto Hernando (Burgos, 1977) es hacerlo de uno de los mejores corredores que ha tenido España. Su palmarés habla por sí solo: 5 veces campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa, 3 veces campeón de las Skyrunner World Series y 3 veces ganador de Transvulcania, entre otros títulos destacados. En más de una carrera plantó cara a Kilian Jornet, con grandes duelos recordados por todos los amantes del trail. En esta entrevista nos explica su retorno a las carreras de alto nivel.

¿Cómo es volver a correr una carrera de nivel como ASICS Penyagolosa Trails? ¿Cuáles han sido tus sensaciones?

Fue muy buena experiencia, la tendría que haber hecho antes porque me ha servido de motivación y de revulsivo y puede ser el punto de partida. Había corrido otras carreras más cortas, pero sobre todo para participar, estar con los organizadores y con amigos. Pero no había corrido una carrera con el nivel, la cantidad de corredores y sobre todo con los recuerdos que tuve en la salida de la prueba. En cuanto a las sensaciones, respecto a lo físico, hubo un poco de todo, era una carrera larga y llevo apenas dos meses entrenando con rutina. Terminé los últimos veinte kilómetros muy bien, seguramente porque habría regulado lo suficiente para entrar en meta con buenas sensaciones. Con falta de muchos kilómetros, habré hecho un cuarto de las horas de entrenamiento que un año estándar de hace cinco o seis años. Pero, a falta de buena pretemporada, el balance es muy positivo.

¿Piensas en otras carreras ahora?

Sí, la idea era eso, centrarse de cara a la distancia larga en Transvulcania que va a ser el 11 de mayo. Voy a ir con tres semanas de más de entrenamiento respecto Penyagolosa y con más ilusión. Y ahí, sí que la idea no va a ser reservando para llegar con buenas sensaciones, sino que saldré arriesgando un poco y con la idea de llegar vacío a meta.

¿Eres nostálgico de tus años anteriores como corredor?

Es inevitable, ir a Penyagolosa o Transvulcania y que no te vengan los recuerdos de todos los años que hemos pasado por ahí. En Transvulcania corrí cuatro veces la distancia larga, otro año la maratón. Han sido experiencias y sensaciones increíbles e inolvidables. Pero, también intento tener los pies en la tierra y centrarme en las circunstancias actuales y simplemente hacer una regla de tres: lo que entrenaba y lo que rendía y con lo que entreno ahora saber lo que puedo rendir. La idea no es bajar de siete horas como estuvimos haciendo entre 2014 y 2016, sino bajar de las ocho horas.

¿En qué momento decidiste dejar de competir a alto nivel?

Ha sido un motivo detrás de otro. Empezamos con el COVID, mi mujer y yo trabajábamos y con los hijos en casa era muy complicado entrenar. Y cuando terminó el confinamiento fue realmente complicado y, además, con cosas tan serias el entrenar y el trail dejó de ser una prioridad. Era un parón duradero, con 43 años y luego a nivel laboral también decidí hacer un curso que duraba un año entero. También fue muy absorbente y estuve nueve meses sin entrenar ni hacer deporte. Luego me rompí el ligamento cruzado esquiando, también en el trabajo y así un año en blanco. Y ahora estoy intentando volver, la verdad que a nivel físico no tengo ningún problema, pero un parón de más de tres años a esta edad se nota. Me ha costado quitar peso. Y volver a salir a entrenar, pudiendo hacer lo que me proponía antes de salir. Varias semanas me proponía hacer algo y pocos días lo cumplía.

Desde tu larga experiencia como corredor, ¿ves muchos cambios en el trail?

Se está profesionalizando mucho y está subiendo el nivel. Se están involucrando muchas marcas, las federaciones también lo hacen más en serio. Hay circuitos y cada vez más hay más gente que se puede dedicar profesionalmente y está subiendo mucho el nivel y popularmente sigue como estaba. Es uno de los deportes más afortunados con la mejor afición y con los deportistas más apasionados que se puede encontrar en el deporte. Siempre ha sido en general un deporte tan nuevo y con muchas opciones de mejorar y cambiar. Siempre ha habido cambios, siempre ha estado un poco convulso y este año cuando lo he retomado, las noticias que me han llegado también han sido devueltas. Pero, claro, las marcas, las federaciones y los corredores tienen que arrimar el ascua a su sardina.

Vemos en tus redes sociales que tus hijos practican mucho deporte. ¿Qué significa para ti el deporte outdoor?

Es muy importante, más ahora con los hijos, introducirles en el deporte y ver como lo están haciendo estos años, que te vean como deportista e intentar poner en práctica todos los valores y transmitírselos. Es más importante que nunca y en casa salimos mucho para hacer deporte. Los hijos lo que menos hacen es correr, pero lo que pasa es que cuando vamos a las carreras sí que lo publicamos evidentemente. También les estamos introduciendo en deportes de equipo que aportan aún más valores que un deporte individual. Tienen un plus más y que ahora es más importante que nunca. Ahora, el deporte para mí no es una de mis prioridades, los entrenamientos son cuando puedo y pongo por delante la familia y el trabajo y por eso he estado más de tres años sin competir y sin entrenar, porque tenía otras prioridades.

¿Esta temporada te planteas correr alguna distancia en UTMB en Chamonix?

Sí, evidentemente, es una carrera que tiene un escalón más por todo: las montañas que podemos ver, el circuito, el ambiente, la sensación que da hacer un deporte importante y que lo que estás haciendo es importante y se valora por lo que aporta un corredor. Me gustaría, pero de momento no tengo los puntos para ir y tendría que espabilarme y hacer podio antes en alguna carrera by UTMB.