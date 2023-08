Jordi Gamito: “La profesionalización para los atletas de trail todavía está lejos”

Jordi Gamito es un corredor de larga distancia que compagina su trayectoria deportiva con el trabajo de albañil.

Jordi Gamito (Platja d’Aro, 1981) es conocido en el mundo del trail running por su sinceridad y por decir las cosas tal como las piensa. Ahora ha vuelto a competir en una carrera por montaña tras estar muchos meses recuperándose de una lesión y lo ha hecho por la puerta grande, con una victoria en la Grossglockner Ultra Trail.

Antes que nada, enhorabuena por tu victoria en la ultra Grossglockner...

Me ha sorprendido hasta a mí, porque llevo siete meses luchando a contra corriente y pensaba que no podía llegar a volver e incluso que no acabaría una carrera de larga distancia. Mi entrenador, después de las dos últimas carreras en las que no finalicé porque el pie se me quedaba bloqueado, me dijo que tenía que centrarme en la recuperación y en los entrenamientos. A partir de ahí me puse solo una carrera como objetivo para ver donde podemos llegar. Pusimos esta prueba en Austria, trabajamos por el objetivo y al final muy contento porque el resultado es mejor de lo esperado.

¿Cuándo cruzas la meta con una victoria cuáles son tus primeros pensamientos?

Sinceramente en esta última carrera lo primero que he pensado es en toda la gente que me ha ayudado todo este tiempo. He estado prácticamente en la sombra, he trabajado muy duro, he llorado a solas y realmente 500 metros antes de la meta ya estaba llorando, tenía los nervios a flor de piel porque han sido momentos muy duros y pensaba que nunca llegaría este momento. Pero como le dije a uno de mis apoyos que es como un hermano para mí “hay que correr con el corazón y que pase lo que tenga que pasar”. Y así fue. Corrí con todo el sentimiento que llevaba dentro, con la rabia y la impotencia de no poder hacer estos meses lo que realmente me gustaba. Es en lo único que pensaba, en toda la gente que me ha ayudado para volver a disfrutar.

Has estado lesionado bastante tiempo. ¿Cómo han sido estos meses de recuperación?

A nivel físico me ha ido bien, al cabo de dos semanas de la operación del pie ya estaba haciendo entrenamientos en hipoxia y he estado manteniendo el peso, porque es lo que más preocupa a un atleta. A nivel mental es lo que más he tenido que trabajar, y he estado con un psicólogo que me ha ayudado mucho. He tenido momentos de todo, con muchos altibajos debido a la lesión y he intentado resucitar de nuevo.

Los amantes del trail ya te conocen, pero cuéntanos un poco quién es Jordi Gamito...

Soy un corredor de montaña y albañil, pero primero de todo soy albañil que es mi trabajo. Trabajo en la construcción como autónomo y me lo intento combinar a nivel de horarios. Trabajo con gente que realmente entiende mi forma de vida, sabe que tiene una duración y hay días que trabajo más, días que trabajo menos. Se adaptan a mi calendario y eso también es de agradecer. Hago todo lo que puedo en la construcción y hago todo lo que puedo en la montaña, esas son mis prioridades.

¿Has tenido muchas decepciones en este mundo del trail running con otros atletas o con las marcas?

La verdad es que yo voy a la mía. Quiero a quien me quiere y quien no le guste puede dejar de mirarme, no hay más. Me gusta decir las cosas claras y como las pienso. Ahora, en el momento en que estoy, realmente me siento muy apoyado tanto por mi equipo BROOKS como por todos los sponsors que tengo. Además, sin ningún tipo de presión, porque después de todo el trabajo que hacemos si tuviéramos presión sería mucho más duro. Eso es lo que me hace correr tranquilamente y me ayuda a volver a estar al cien por cien. A lo mejor si tuviera presión ya me hubiera retirado. Hay otras marcas que te prometen el oro y el moro, pero a la hora de la verdad todo es falso. Ahora realmente estoy con quien quiero y con gente real y que dicen las cosas claras.

¿Tu objetivo más inmediato será volver a correr las 100 Millas del Ultra Trail del Mont-Blanc?

Sí, porque la carrera en Austria era como una prueba para ver si estaba para ir a UTMB, porque para este año tengo dorsal y lo tenemos todo cogido, pero si no salía bien apostaba por ir a la Salomon Ultra Pirineu que es la carrera de casa. Me he encontrado bien y creo que voy a recuperar rápido, ya que al final cuando tienes un buen resultado normalmente recuperas rápido. Este año intentaremos ir a UTMB y ahora estaré cuatro días entrenando en altitud para volver a focalizarme en el objetivo que serán las 100 millas de UTMB. Ojalá me encuentre como me he encontrado en esta carrera porque podemos pelear como siempre.

¿Compaginar tu trabajo como albañil con los entrenamientos es un hándicap para tu carrera deportiva o lo tienes asumido?

La verdad es que lo tengo bastante asumido, también sería mucho más fácil si no trabajara en la construcción. Ahora, por ejemplo, llevo un mes sin trabajar en la construcción y únicamente puedo focalizarme en los entrenamientos, en la recuperación, lo que realmente tiene que hacer una persona que se quiere dedicar a esto. A lo mejor porque no quiero malvivir prefiero trabajar en la construcción y los dos meses apostar por mi como lo he hecho siempre. Y a partir de septiembre la vida va a ser igual que siempre y cada año es más de lo mismo, hagamos el resultado que hagamos. Los dos meses de verano me los cojo para mí y al final se notan mucho más los resultados respecto a cuando estoy trabajando porque físicamente me canso bastante.

En 2018 quedaste tercero en UTMB. ¿Fue tu mejor año?

Sí, aunque he tenido varios años buenos en UTMB. Para mí es una carrera que me gusta. En 2017 hice un tiempo de 21 horas y 45 minutos y en 2018 lo completé con 21 horas y 52 minutos y quedé tercero. Y en 2017 con mejor tiempo hice top 10. Pienso que fue mi mejor año, pero a lo mejor haciendo el tiempo del año 2017 ya me conformo este año. Con algunos de estos registros que hice esos años podré estar por delante.

¿Cómo ves la situación de este deporte actualmente? ¿Crees que se está profesionalizando o todavía lo ves lejos?

La profesionalización para los atletas creo que todavía está lejos. Las marcas tendrían que apostar mucho más para que se profesionalizara. Es muy difícil porque al final hay gente muy joven que se puede conformar con muy poco, porque sus necesidades no son las mismas que las de otros que vivimos solos. Al final, para profesionalizarlo, las marcas lo que tienen que hacer es no aprovecharse de la gente joven sino apoyarlos para que se puedan independizar y puedan vivir y apostar por este deporte. Pero todavía creo que falta mucho tiempo para esto.