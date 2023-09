Arrasate: "Antes teníamos naturalizado el error del árbitro, ahora la sensación es de todavía más injusticia"

El técnico de Osasuna sigue muy molesto dos días después de su expulsión en el encuentro contra el Atlético de Madrid "Es la sensación de que Gil Marín dice algo y a los dos días pasa eso. No sé si es causa-efecto...", ha señalado Jagoba

Jagoba Arrasate continúa enfadado dos días después de que fuera expulsado por protestar en el encuentro contra el Atlético de Madrid en El Sadar y así lo ha hecho saber en la rueda de prensa previa al partido en Vitoria ante el Alavés.

"El vestuario sigue enfadado, como es normal después de hacer un gran partido y perder, y por cómo fue el devenir del partido", ha comenzado el entrenador de Osasuna, quien ha asegurado que sigue "enfadado porque hay cosas que no entendemos".

En este sentido, al ser preguntado por cómo ha asimilado la acción polémica en las siguientes horas, ha explicado de forma muy clara lo que piensa: "No hay por dónde cogerlo, pero es que luego, cuando veo que todavía no se ha puesto el balón en juego, o sea que el Chimy todavía no ha sacado el córner y la supuesta acción es antes de eso... Que se arbitre así la jugada, no lo puedo entender ni por el árbitro ni por el VAR. Me parece un doble error. No podemos hacer ya mucho más por mucho que el CTA diga algo. Al final, la derrota, las expulsiones y la mala leche están ahí".

EL NO REABITRAJE TENIENDO EL VAR

"Antes teníamos muy naturalizado el error del árbitro, como me puedo confundir yo o un delantero porque es muy complicado arbitrar, pero ahora tienes la sensación todavía de más injusticia cuando tienes medios o herramientas para corregir esas cosas o rearbitrar si es necesario. La sensación es mucho peor ahora que antes, porque antes podías pensar que se había equivocado, que es un error humano, pero ahora ya te cuesta entender más estas cosas, sobre todo algo como lo que ocurrió el otro día".

PIDE UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y PÚBLICA DE LOS ÁRBITROS

"En otras ligas se escuchan las conversaciones de los partidos y creo que es el primer paso. ¿Que puedan hablar? Creo que es mejor para ellos porque, al final, la sensación que tenemos muchas veces es que viene el árbitro, se va escoltado... Él es parte de esto y no debería ser así. Son deportistas también y los tenemos que tratar como tal. Pero a veces ellos mismos, o el estamento, les hace ser así: los protege, no se puede hablar con ellos, los meten en un coche y se los llevan... Eso creo que no les favorece. Y luego poder escuchar naturalmente lo que dicen, al igual que a nosotros nos ponen cámaras, sería el primer paso para, seguramente, naturalizar todo esto. Pero si no lo quieren, no sé por qué".

EL DOBLE RASERO DE LOS COLEGIADOS CON SEGÚN QUÉ ENTRENADORES

"Más allá de la jugada, que es lo más importante, no me sentí tratado de la misma manera. Ya en el segundo 30 hay una falta a Budimir y el línea me amenaza y yo no veo que pase eso con los otros banquillos depende de qué partido. Esto lo hemos hablado en el Comité de entrenadores y no sé por qué es así: si hay niveles y niveles, gente que tenga más o menos status, pero yo el otro día no me sentí igualmente tratado y no es la primera vez que pasa. Es más fácil expulsarme a mí y no quiero decir el nombre de Simeone, porque parece que estoy diciendo algo malo contra él y no es así. El año pasado pasó con Ancelotti, que protesta, llega al medio campo en el descanso y no pasa nada. Si tú haces eso, te caen partidos. Entonces yo creo que la forma de tratar a unos entrenadores y a otros no está siendo la misma. Yo creo que el comité tiene que hacer algo, así como los árbitros, porque no es una pataleta mía, es obvio".

LOS COMUNICADOS DE LOS GRANDES CLUBES Y LAS CONSECUENCIAS

"La sensación es que Gil Marín dice algo y a los dos días pasa eso. No sé si es causa-efecto, quiero pensar que no, pero al final lo hacen. Y si lo hacen también los clubes grandes es porque entiendo que hay algún beneficio o porque pueden pensar que puede haber algún beneficio. Nosotros, al revés. No tenemos esas herramientas. En rueda de prensa salgo yo y soy yo el que habla todas las semanas. Parece que soy el portavoz y a veces también puedo equivocarne porque no sé si doy el mensaje que el club quiere que dé. A veces es complicado para mí cuando salgo a hablar muchas veces. Últimamente soy el único que salgo y eso no sé si se puede mejorar o no. Pero hay clubes que lo hacen y si lo hacen, entiendo que es porque buscan algo".