Abde se despide de Osasuna: "Me he sentido como en casa"

Abde vuelve a Barcelona pero se ha convertido en "un rojillo más para toda la vida" El jugador marroquí cierra esta etapa en la entidad rojilla con un buen sabor de boca, se ha sentido "como en casa" y ha "disfrutado como un niño pequeño"

Tras finalizar su año de cesión en Osasuna, Abde ha querido dedicar una palabras de agradecimiento a la afición de la entidad rojilla a quién se ganó desde el primer momento con sus habilidades y su determinación.

Abde ya le ha dado las gracias al cuerpo técnico y a los compañeros de equipo pero también le ha querido dedicar a la afición unas palabras por redes sociales: "Gracias a vosotros. Me he sentido como en casa y he disfrutado como un niño pequeño", ha expresado el extremo del Barcelona en Instagram.

El exjugador del cuadro navarro regresará a Barcelona habiendo acaparado los focos en el Pamplona, ahora la entidad azulgrana deberá valorar si quedarse al delantero o, debido a la frágil situación del club, intentar sacarle rentabilidad económica.

El jugador de 21 años ha disputado 35 partidos con los de rojo y ha anotado cuarto goles, ayudando de esta manera a situar a Osasuna en el séptimo puesto de la tabla de la liga.

Abde se va de Pamplona con un buen sabor de boca y vuelve a Barcelona habiéndose convertido en, como él dice, "un rojillo más toda la vida"