Urgencia, pasión y paciencia en el Barça

Joan Laporta abraza a Xavi Hernández / FCB

Tres años después de las últimas elecciones en Can Barça, muchos culés tenemos la sensación de que el club todavía no se ha elevado como esperábamos. Pero tenemos la confianza que lo hará pronto.

Veníamos de un periodo de decadencia a nivel deportivo, económico e institucional, tan profundo y tan largo, que solo se podía revertir aplicando urgencia, pasión y paciencia, atributos muy difíciles de combinar, no solo para los aficionados, sino también para la directiva, a riesgo de perder las riendas del club. El afán con el que el presidente Laporta ganó las elecciones, de encarar la deuda abismal sin perder poder en la regeneración deportiva, ni desatender el proyecto de reforma del Camp Nou, tres años después, a pesar de los obstáculos y las rigurosas dificultades, internas y externas, sigue en pie.

Honestamente, creo que con esto debería ser suficiente para mantener la confianza en el proyecto. A pesar de haber cambiado de manos, la dirección deportiva no ha tambaleado, cuando los resultados no eran los esperados. Y esto es fundamental para ir construyendo, despacio, a partir de las certezas, un equipo que vuelva a maravillar. El club se ha vuelto a alinear con la tradición estilística que nos había hecho vivir las mejores etapas.

La elección de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo, no solo compartida por otras candidaturas, sino también por lo amplia mayoría de la afición, ha dado frutos en la consecución de un título de Liga y una Supercopa. Pero no aún, de manera evidente y menos todavía consistente, en la calidad del juego. Personalmente, tengo la confianza de que el trabajo de Xavi seguirá dando frutos a medio y largo plazo, incluso tiempo después de que nos haya dejado. El Barça había perdido de manera evidente el compromiso inequívoco con su estilo de juego. Xavi lo ha recuperado, a pesar de que la plaga de lesiones, sobre todo en medio del campo, no le haya dado tregua. En las dos últimas temporadas, ha habido demasiados episodios decepcionantes que, antes de que por otra razón, se explicaban por esta circunstancia.

El trabajo hecho, y el talento que sube de las categorías inferiores, me parecen buenas bases para recoger frutos más pronto que tarde. Más allá del primer equipo, me ha gustado mucho que el Barça haya reforzado la apuesta por el fútbol femenino, consolidando una etapa brillante y muy inspiradora para las nuevas generaciones de aficionados. También hay que destacar el pleno de ligas de la temporada 22/23, en fútbol masculino y femenino, baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala, una de las joyas de pertenecer a un club multi-deportivo.

Confío en que la celebración del 125 aniversario y el retorno al Spotify Camp Nou sellen el inicio de una nueva etapa de éxitos, que devuelva el orgullo a la afición y vuelva a situar al club allí donde le corresponde estar por méritos propios, en lo más alto.