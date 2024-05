Pablo Motos revela sin querer quién es el nuevo invitado sorpresa de ‘El Hormiguero’ antes de tiempo

Pablo Motos ha vuelto a hacer de las suyas. Al igual que la semana anterior, ha revelado antes de tiempo al invitado sorpresa de ‘El Hormiguero’. En la ocasión pasada, logró mantener el secreto hasta el día anterior de la visita de los concursantes de ‘Pasapalabra’.

Sin embargo, esta vez, su entusiasmo le ha jugado una mala pasada y ha soltado el nombre del invitado especial con más de una semana de antelación.

El presentador, visiblemente emocionado, dudó al principio sobre si debía revelar el nombre del invitado. Consultó a su socio Jorge Salvador, quien le recordó que habían prometido mantener el secreto: “nos han pedido que no lo digamos”. A pesar de la advertencia, Salvador cedió ante la insistencia de Motos y bromeó diciendo: “eres un ansias, te voy a llamar el ansias”. Finalmente, Motos no pudo contenerse y desveló que el próximo invitado sería nada menos que Will Smith.

El anuncio provocó una gran ovación del público. Jorge Salvador, resignado, aceptó las posibles consecuencias de desvelar el secreto antes de tiempo y Motos anunció el regreso de Smith por todo lo alto: “la próxima semana vuelve a ‘El Hormiguero’ él, el mejor… Will Smith!”. La noticia causó gran entusiasmo, ya que la última visita de Will Smith a ‘El Hormiguero’ fue en 2020. La presencia del actor ha sido siempre un éxito para el programa, que ha obtenido una visibilidad internacional gracias a sus participaciones.

Ahora, la expectativa gira en torno a si Pablo Motos abordará el tema del polémico incidente de Will Smith en los Oscars de hace dos años. Es la primera vez que ambos se verán en persona desde entonces, y el público está ansioso por ver cómo se desarrollará la entrevista. Motos ha defendido a Smith en el pasado, describiéndolo como una persona especial y no violenta. La próxima semana, se verá si el presentador decide hablar sobre el incidente o si prefiere centrarse en otros aspectos de la vida y carrera del actor.