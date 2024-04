Único, de verdad

ATHLETIC CLUB - REAL MALLORCA

El sábado, en Sevilla, una gran pancarta definia al club vasco como único en el mundo en inglés, para explicar su valor diferencial. Primero el mundo se globalizó, después lo hizo el fútbol. En la ribera del Nervión eso no sucedió. En un inicio, con la ley Bosman los equipos dejaron de estar mayoritariamente representandos por los jugadores nacionales para tener vestuarios representativos de las Naciones Unidas.

Posteriormente fue el capital que accedió a controlar buena parte de los equipos de la liga. En ambos casos no hubo ninguna reacción a esos cambios en Bilbao. En el Palacio de Ibaigane, la sede institucional del Athletic Club, directiva tras directiva, defendieron los orígenes y las raices de la entidad: competir sí, pero con los nuestros. Los otros equipos vascos cayeron en la tentación, creyeron que para competir debían romper con esa tradición histórica.

En Bilbao se mantienen es a sus principios, la razón se la ha dado el fútbol cuarenta años más tarde con una Copa del Rey. Competir con jugadores vascos y navarros no es complejo, es lo siguiente, es partir desde el inicio con un gran handicap deportivo, por mucha inversión y buena gestión de la cantera que realices. Dicen que el tiempo da o quita razones, los bilbaínos no la desean tener, pero quieren mantener su ideosincracia cultural. Obviamente con aspectos tan curiosos como que unos hermanos, de piel negra, inmigrantes de primera generación con unos padres ghaneses que saltaron la valla en Melilla, nacidos en Bilbao y Pamplona tan sólo unos meses después de que sus progenitores llegaran a la península, esten entre sus mejores jugadores. Qué gran partido de Nico Williams.

Esa casualidad es tan sólo eso, nada más. El resto es respeto a la tradición, a los orígenes del club, a una institución de esas que representan la máxima confrontación al modelo de esa Superliga estancada hace meses. Los vascos son los galos del fútbol, el deporte rey cuando llega a San Mamés no puede cambiarles. No retornaremos al origen, pero no cabe ninguna duda que su ejemplo es bonito en el deporte. Seguramente la Copa es la única competición en la que podrán seguir alzando títulos en el futuro, porqué el torneo del K.O. permite ese tipo de asincronía en el balompié actual que le hace depender menos de la regularidad y la estadística.

Suerte en los cruces, partidos claves en casa y una plantilla que considera que es su competición y muere por ella, como ayer sucedió, remontando un partido complejo a vida o muerte. Esa victoria ha sido celebrada en muchos lugares más allá del pais vasco porque emociona que el futbol siga creyendo en que puede ser distinto. El Athletic lo ha hecho compitiendo además con una plantilla joven, que no solo mantiene el carácter típicamente luchador y aguerrido del conjunto rojiblanco de siempre, si no que lo hace con talento que juega un fútbol moderno y de buen toque, según la pizarra de un entrenador, también, vasco.