La Supercopa como impulso emocional para el Barça

La Supercopa de España es un título menor. Pero es un título. Y el Barça necesita reencontrarse con el éxito después de tantas decepciones y fracasos. El proyecto que están construyendo Laporta y Xavi requiere de un impulso emocional. Tras la dolorosa eliminación (por segunda temporada consecutiva) en la fase de grupos de la Champions, el Barça se agarra a la Liga como principal objetivo. El sólido liderato, tras la compleja y meritoria victoria ante el Atlético en el Metropolitano (junto al pinchazo del Madrid en Villarreal), reafirma las expectativas blaugranas. A pesar de las dudas que ha generado el juego del equipo. El propio técnico ha mostrado su inquietud por la irregularidad de un Barça que necesita completar un partido perfecto para rearmarse moralmente. En Riad tiene una doble oportunidad para hacerlo.

Primero, esta noche ante un Betis con aspiraciones europeas. Y el domingo, si se supera al conjunto de Pellegrini, en la final ante un Madrid que ayer eliminó con dificultades al Valencia. Arabia Saudí puede ser (debe ser) el inicio de la era victoriosa de Xavi en el banquillo blaugrana. Y el entrenador es consciente, más que nadie, de la trascendencia de esta Supercopa para la tranquilidad del barcelonismo: “Ganar nos daría mucha confianza para seguir trabajando. Nos reforzaría”. En caso contrario, el técnico no pone paños calientes: “Perder sería una decepción”. Xavi sabe que el Barça está en estado de emergencia futbolística y que su cargo, inevitablemente, depende de los resultados: “Si esta temporada no hay títulos, me vais a matar”. Y la Supercopa debe ser el primero... pero no el único. La Liga, la Copa y la Europa League esperan.

PIFIA MONUMENTAL EN EL BARÇA FEMENINO

Es inadmisible que un club como el Barça cometa el grave error de hacer jugar a una futbolista que está sancionada. El ‘caso Geyse’ es una pifia histórica que recuerda aquel ridículo del Madrid con Cheryshev en la Copa del Rey del 2015. Es una alineación indebida de manual, lo que provocará la correspondiente expulsión del equipo de la Copa de la Reina. El Barça perderá en los despachos un título que tenía todos los números de conquistar en el campo. Las alegaciones a la lógica denuncia de Osasuna no servirán para nada. La excusa de que la sanción de la jugadora no figuraba en la web de la Federación Española tiene muy poca consistencia. Un auténtico despropósito que debería tener consecuencias.