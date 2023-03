El silencio que gusta al antibarcelonismo

No creo que me equivoque si digo que el Barça vive la mayor crisis de su legendaria historia. Sí, ya sé que el club ha lidiado con vaivenes de todo tipo. Que Joan Gamper tuvo que evitar su desaparición. Por dos veces. Que el franquismo fusiló al presidente Sunyol, en el Alto de León. Que el Real Madrid le robó a Di Stefano en los años 50 o que la gestión de Bartomeu desembocó en el 2-8 de Lisboa y arrastró a la entidad hacia una ruina deportiva y económica catastrófica.

Vale, pero no me parece que nada de eso pueda ni tan siquiera compararse con ser objeto de sospecha de corrupción, tener que soportar el descrédito del fútbol y un daño reputacional que, salvo giro radical, no va a tener marcha atrás. El domingo, en San Mamés, Xavi Hernández y sus futbolistas, que nada tienen que ver con lo que hicieron cuatro presidentes durante casi dos décadas, sufrieron en sus carnes todas las consecuencias.

Durante mucho tiempo, y además con hechos irrefutables, el Barça hizo bandera de sus valores, de una manera de comportarse ejemplar y de un eslógan reconocido en el mundo entero: “som més que un club”. Esa magia, en la que siempre anduvo implícita una conducta limpia y honesta tantas veces salpicada por la injusticia, se ha roto. La han roto sus dirigentes y deben ser ellos quienes comparezcan ante los socios para contarles lo que ocurrió. Desde luego, con todo el cariño hacia Joan Laporta, eso no se consigue con un tuit victimista y sin respuestas. Cuánto mayor silencio, mayor pábulo para el antibarcelonismo, que no se va a detener. Videos mezquinos del Madrid, manipulación del acierto del VAR, negación de títulos a la era Messi y preparar el terreno para “invalidar” la primera liga de Xavi son ya varias de las medidas. La mano que casi siempre meció la cuna arbitral ejerciendo ahora de acusación particular. ¿Hasta cuándo el Barça va a seguir permitiendo esto? ¿Hasta cuándo?