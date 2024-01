La realeza catalana

Aitana Bonmatí ofreció el Balón de Oro a la afición del FC Barcelona / AFP

Debo confesarles que el primer título que me vino a la cabeza para éste mi primer artículo de 2024 fue ‘Los putos amos’. Una reflexión intensa y una memoria que agradezco me recordaron que el pasado año ya leyeron en esta contraportada ‘Una mierda como un piano’ (frase de Xavi pronunciada en un entrenamiento o ‘El culo y las témporas’, dedicado al ‘affaire Rubiales’). He decidido empezar este bisiesto más fina, algo que mis padres me agradecerán allá donde estén, e inspirándome en la realeza mágica que nos visitará la noche del viernes.

Y es que la tarde del 30 de diciembre pude presenciar en vivo y en directo cómo celebraban en el Etihad Stadium los cinco títulos que el Manchester City de Guardiola consiguió en 2023. Un repóker de talento, trabajo, ambición, paciencia e innovación que llevan la firma de un técnico que ya ha conseguido 37 títulos a sus 52 años. Por encima de él solo está Sir Alex Ferguson, con 49, una leyenda del fútbol a la que ya no parece tan difícil alcanzar. Era imposible no echar la vista atrás y recordar aquel sextete blaugrana que llevó su firma y al que se recurre entre la nostalgia, el deseo y el amor imposible que fue posible y que crees que nunca volverá a ser. Ahí estaba ‘nuestro’ Pep, como así lo sienten los de ayer y también hoy. A pie de campo, a pocas horas de finiquitar otro año glorioso en su carrera, parecía estar disputando una final ante el colista de la Premier. Esa hambre de perfección y pasión por el fútbol sigue alimentándolo y le ha convertido en un ganador insaciable. En el rey.

Ese mismo día, en la Vall d’en Bas, Aitana Bonmatí despedía el año entre amigos, montañas y toques de balón. Es la primera jugadora en ganar en un mismo curso Champions League y Mundial. Si a ello sumamos los títulos nacionales y los premios individuales, estamos ante la mejor futbolista del planeta, una mujer de principios que ha aprovechado su visibilidad para emitir mensajes de igualdad, solidaridad y defensa del catalán, algo que comparte con Guardiola. La centrocampista del Barça, como el de Santpedor, es pura ambición y una perfeccionista y ganadora nata. Verla en el terreno de juego fascina. De ella dijo Pep que “es la jugadora de la que estoy completamente enamorado por su forma de jugar. Diría que es la versión femenina de Iniesta”. Cuando Aitana tiene el balón sabes que hará magia con él y que verás ante ti la mejor descripción de talento. Es tan completa que recupera, asiste y marca. Esta temporada ha logrado registros propios de ariete, con 26 goles y 29 asistencias. Un auténtico prodigio. Es la reina.

Uno y otra se sientan juntos en sendos tronos y firman un final de año impresionante al que seguirán nuevos capítulos, seguro. El orgullo que sienten en Santpedor y en Sant Pere de Ribes se proyecta y multiplica en el barcelonismo y en Catalunya. Son uno y una de los nuestros.