El Barça anuncia la renovación de Sergi Llorca hasta 2026

El Barça de hockey patines ha anunciado la renovación de Sergi Llorca hasta 2026, jugador de 26 años que milita en el primer equipo azulgrana desde hace cuatro temporadas y que consigue ahora su primera extensión de contrato con el equipo.

Así reza el comunicado del club: "El FC Barcelona y Sergi Llorca han llegado a un acuerdo para la continuidad del jugador formado en la cantera azulgrana en la disciplina del primer equipo de hockey patines hasta el 30 de junio del 2026. Así pues, Llorca ve renovado su contrato por dos temporadas más. A sus 26 años y después de cuatro temporadas en el primer equipo del Barça, el '44' se ha ganado la primera ampliación de contrato con su rendimiento en la pista."

El de Caldes de Montbui, formado en la cantera del Barça, se marchó cedido al CP Vic y Noia Freixenet antes de volver a Barcelona, donde es pieza fundamenteal del equipo. Esta temporada, sin ir más lejos, ha superado ya los registros de las temporadas anteriores. Es la temporada en la que más goles ha marcado, con 17, y la que más partidos ha disputado, con un total de 43. Un jugador polivalente y que siempre suma, una pieza que seguirá vinculada a la entidad dos años más en una clara apuesta por el talento formado en casa.

“Muy feliz, muy agradecido al club. Contento de poder alargar ese sueño. Siempre había querido jugar aquí y poder alargarlo dos años más me hace muy feliz. Muy orgulloso de poder defender estos colores e intentaré ayudar al equipo y al club a conseguir títulos. Si no te rindes es posible. Me formé aquí desde muy joven, tuve que marcharme durante 4 años pero siempre tenía muy claro cuál era mi sueño desde pequeño y he luchado mucho por estar aquí. Por tanto, estoy muy orgulloso de esta renovación”. declaró Llorca a los medios de comunicación del club.