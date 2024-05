Qué fue de Shalley Duvall, la actriz protagonista de 'El resplandor'

¿Quién iba a decir que Shelley Duvall iba a ser un juguete roto de Hollywood después de protagonizar en los años 80 el clásico El resplandor junto a Jack Nicholson? Pero así fue. La intérprete, que fue reconoce poco antes con el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes por la película Tres mujeres, se topó de lleno con una falta de trabajo cada vez mayor a raíz de la cinta de terror de Stanley Kubrick hasta tal punto que abandonó el mundo del cine.

Shelley Duvall ha concedido una entrevista en exclusiva al periódico The New York Times y en ella ha confesado por qué se alejó del foco y abandonó la industria cinematográfica: "fui una estrella, conseguí roles protagonistas... La gente cree que alejarse del foco es solo envejecer, pero no es así. Es violencia. ¿Cómo te sentirías si la gente fuese muy amable, y de repente, se pusiera contra ti? (...). Por eso te hacen daño, porque no puedes creer que sea verdad".

Cuando finalmente tomó la decisión de abandonar el cine, se fue a vivir al estado de Texas, región de los Estados Unidos en la que subsistió de forma precaria, con una enfermedad tan grave como la diabetes y con varios problemas mentales: "descubrí el tipo de persona que era por las malas. A mi madre no es que le cayera bien".

La intérprete confiesa que su vida ha sido muy difícil, teniendo que dormir en una caravana y en el coche en más de una ocasión. Y lo que es peor: nadie de Hollywood le ha ayudado a vivir con dignidad. ¿Esta entrevista permitirá a Shalley Duvall cambiar su situación? ¿O seguirá mirando de lado la mayor industria del entretenimiento?