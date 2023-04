La prueba de que Xavi no está en el Barça por dinero

Xavi Hernández, de haberlo querido, hubiera podido sentarse en el banquillo del Camp Nou mucho antes, concretamente en enero de 2020. Había sido el elegido para sustituir a Ernesto Valverde, destituido después de perder en semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid (2-3). Eso sí, el Barça era el líder de la Liga. El entonces CEO del FC Barcelona, Oscar Grau, y Eric Abidal, en aquel tiempo secretario técnico, se reunieron con él en Doha (Catar) "para tantearle". Xavi estaba en plena competición con su equipo, Al Sadd (con el que ganó siete títulos en tres temporadas), y consideró que no era el momento adecuado para regresar a casa. La junta de Josep Maria Bartomeu se decantó por el cántabro Quique Setién. Y ya sabemos todos cómo cerró su periplo azulgrana, con aquel doloroso 2-8 ante el Bayern Munich.

Xavi aterrizó finalmente en Barcelona el 5 de noviembre de 2021 para reemplazar al cesado Ronald Koeman, después de un periodo como interino de Sergi Barjuán. El Barça era noveno en Liga a once puntos de la Real Sociedad y a seis de la zona Champions League. Un 'marrón' deportivo al que se sumaba al económico. Xavi aceptó el reto de su vida sin imponer ni una sola exigencia económica más allá de poder trabajar con su equipo e implantar una metodología en toda la estructura del fútbol profesional. Sabiendo las dificultades económicas del club para poder cumplir el 'fair play', aceptó lo que Joan Laporta le ofreció, sin rechistar. Ambos convinieron que más adelante, en función de los resultados futuros y de la situación de la entidad, ya revisarían ese contrato.

Es por esta razón que hoy en día, y a pesar de estar en uno de los clubs más grandes del mundo, Xavi se encuentra a años luz de los entrenadores mejor pagados del planeta. El de Terrassa, como ha dicho en alguna ocasión, no ha venido al Barça por dinero. No le hace falta. Aceptó el reto por amor al club donde empezó a jugar siendo un niño, por la pasión que siente por su profesión y para intentar devolver al Barça al lugar que le corresponde. Va por el buen camino.

Ayer se desveló la lista 'top ten' de los entrenadores del fútbol europeo que más dinero ganan por temporada. Xavi no aparece en ella. Y no lo hace porque es el decimosegundo en la relación que publica el rotativo 'L' Equipe'. Eso ni es bueno, ni malo, ni grave... pero sí muy curioso, porque Xavi, siempre según 'L' Equipe', percibe 3,8 millones de euros al año y Diego 'Cholo' Simeone... ¡¡¡34 millones de euros!!! Diez veces más, una auténtica barbaridad. No hay nadie en España, ni futbolista ni técnico, que llegue a esa cifra. La diferencia entre Xavi y quienes le siguen al rojiblanco Simeone también es sideral: Pep Guardiola (22,4 en el Manchester City), Klopp (17,8 en el Liverpool), el cesado Potter (13,5 en el Chelsea), Allegri (12,8 en la Juventus), Tuchel (12 en el Bayern Munich)... ¿Y Carlos Ancelotti? El técnico italiano del Real Madrid se lleva 11 millones de euros por temporada.

Es digno de alabar, y de reconocer, en un mundo tan profesionalizado como es el fútbol de élite, que el entrenador de uno de los gigantes de este deporte/industria deje el tema crematístico en último lugar. Sin duda, Xavi es un extraordinario ejemplo a seguir. Es más culé que el palo de la bandera.