Eurocopa 2024: ¿qué equipos y qué jugadores llegan en mejor estado de forma?

La Eurocopa 2024 está a la vuelta de la esquina. Alemania se verá las caras con Escocia en el partido inaugural este viernes y, a partir de ahí, disfrutaremos de un mes entero de fútbol en nuestro continente. Francia e Inglaterra arrancan como principales favoritas, aunque llegan con alguna que otra duda, tanto en resultados, como plantilla.

Los partidos amistosos de preparación ya han terminado para cada uno de los 24 países que estará presente en Alemania. Por ello, nos hemos preguntado cuáles son las selecciones que llegan con mejores sensaciones y quiénes son los futbolistas con mayor probabilidad de hacer un buen papel en tierras teutonas.

Guía Eurocopa Alemania 2024: partidos, TV, horarios, sedes, palmarés y pronósticos

Croacia

El combinado balcánico no tiene un gran idilio con este torneo. Nunca ha ganado una eliminatoria. Por si fuera poco, este año tendrá que batallar en la fase de grupos con Italia y España, aunque siempre con la esperanza de saber que el tercer clasificado también tiene opciones de aparecer por octavos de final.

Lo cierto es que el equipo dirigido por Zlatko Dalic ha ganado cinco de sus últimos seis compromisos. Después de complicarse la vida en la fase de clasificación, Croacia se puso el mono de trabajo y cerró con dos triunfos vitales ante Letonia (0-2) y Armenia (1-0). El parón de selecciones a finales del mes de marzo también fue fructífero. Los manteleros derrotaron a Túnez por penaltis y vencieron a Egipto en El Cairo por 2-4.

Más recientemente, en la gira de amistosos de preparación para la Eurocopa, Croacia ha sumado dos victorias en dos encuentros. Goleó a Macedonia del Norte, 3-0, y se impuso a Portugal fuera de casa, 1-2.

España

La vigente campeona de la Nations League no está en el podio de favoritas al título, pero sí atraviesa un momento bastante dulce. La RFEF viene de renovar a Luis de la Fuente y su cuerpo técnico hasta 2026, es decir, la Selección Española no vivirá una situación de incertidumbre con su banquillo como sucedió en el Mundial de Catar con Luis Enrique.

Tras caer en Hampden Park ante Escocia el 28 de marzo de 2023, España conquistó la mencionada Nations League al derrotar a Italia en semifinales y Croacia en la final. Eso no le garantizaba un puesto en la Eurocopa. Estaba obligada a rozar la perfección para sacar billete y, en la medida de lo posible, hacerlo como cabeza de serie. Y así fue. Seis victorias en seis partidos.

En marzo, La Roja no tuvo su mejor hilo de resultados. Perdió ante Colombia en Londres, 0-1, y cedió un empate (3-3) frente a Brasil en el último minuto, aunque el primero de esos duelos estuvo protagonizado por una buena terna de futbolistas menos habituales.

Por último, la gira de preparación para la Eurocopa por parte de la Selección Española ha sido redonda, al menos en cuanto a marcadores, si bien es cierto que la entidad de los rivales era bastante débil. Los hombres de Luis de la Fuente no tuvieron piedad con Andorra (5-0), ni con Irlanda del Norte (5-1). Tampoco debemos subestimar estos partidos. Buen ejemplo es Inglaterra, que cayó ante Islandia en Wembley.

Bélgica

La eterna aspirante vuelve a estar en las conversaciones como candidata. Sus posibilidades de aparecer en Berlín el próximo 14 de julio dependerán en buena medida del estado físico de Kevin de Bruyne, que no acabó la temporada con el Manchester City de la mejor manera. El que seguro que no podrá ayudar es Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid no ha sido convocado por diferencias con el entrenador.

En lo deportivo, Bélgica no pierde un partido desde el 27 de noviembre de 2022 contra Marruecos en la segunda jornada del Mundial. Los diablos rojos firmaron una fase de clasificación inmaculada (6V, 2E) y, entre medias, también sacaron adelante dos amistosos contra Alemania (2-3) y Serbia (1-0).

Sin varias de sus estrellas, el combinado belga empató sus dos compromisos en el mes de marzo: 0-0 en Irlanda y 2-2 en Inglaterra. Pero han vuelto a la normalidad en la semana previa al arranque de la Eurocopa. Ganaron sin complicaciones a Montenegro (2-0) e hicieron lo propio ante Luxemburgo (3-0).

Romelu Lukaku

El futbolista de la Roma concluyó la fase de clasificación como máximo goleador gracias a sus 14 dianas. Y Bélgica marcó 22. Lukaku hizo un póker ante Azerbaiyán como local, hat-trick en Solna frente a Suecia y sendos dobletes en los enfrentamientos ante Estonia, tanto en Tallin, como Bruselas. Lukaku ha firmado un total de 21 dianas esta temporada entre Serie A, Coppa Italia y Europa League, donde fue uno de los artífices que permitió a su club alcanzar las semifinales.

Y la Eurocopa se le da bien. En la pasada edición, anotó cuatro goles y se quedó a uno de Patrick Schick y Cristiano Ronaldo, que finalizaron el torneo como máximos artilleros.

Cristiano Ronaldo

No podemos hablar de la Eurocopa y no mencionar a Cristiano Ronaldo. Prácticamente sin lugar a dudas, 2024 será la última edición que dispute el astro luso, que tiene 39 años y ya lleva dos temporadas militando en la liga de Arabia Saudí.

Fue bota de oro en la última edición con 5 goles, y este curso viene de anotar 35 goles en 31 partidos de la Saudi Pro League, así como 6 tantos en 9 choques de la AFC Champions League. Sus números, al igual que en toda su carrera, son impresionantes. En la gira de amistosos de preparación para la Eurocopa, Cristiano no jugó ante Croacia, pero sí contra Irlanda, a quien le hizo un doblete en los primeros quince minutos de la segunda parte.

Nadie ha marcado más goles que CR7 en la historia de las Eurocopas, 14, cinco más que Michel Platini, el segundo en la lista. Será la sexta participación del jugador luso en este torneo y, como suele ser habitual, será una de las principales amenazas para cualquier rival.

Aleksandar Mitrovic

Pocos delanteros llegarán más motivados a la Eurocopa que Mitrovic. Además de ser su primer torneo continental y también el de su país, Mitrovic ha destacado portentosamente esta temporada en Arabia Saudí, donde anotó 40 goles en 42 partidos. Se quedó muy cerca de su récord, 43, hace tres años.

Durante la fase de clasificación, el futbolista del Al-Hilal convirtió 5 dianas, repartidas en un hat-trick en Lituania y un doblete ante Montenegro en el último partido, decisivo para conocer quién de los dos jugaba la Eurocopa.