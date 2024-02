El problema del Barça vive más cerca que Kilian

EL CHIRINGUITO

Anda triste el barcelonismo ante lo que intuye que se le viene encima. Salvo nuevo troleo - no hay que descartar nada -, Kilian Mbappé dará esta vez el sí a Florentino Pérez. Ya os lo avanzo: no me da miedo. Mbappé no es Messi. No va a someter el Camp Nou como Leo sometió el Bernabéu durante una década. Aunque eso no esconde la realidad. En poco más de cuatro temporadas, Pérez ha refundado su plantilla.

Liquidó a la BBC, sin contemplaciones. A Kroos y a Modric les renovó año a año, vendió a Varane, se desprendió de Ramos, incorporó nombres incontestables - Alaba, Rüdiger, Camavinga...-. Además, enfurecido con el Barça por quitarle a Neymar, se desfondó para atar a Vinicius y Rodrygo. Iban a ser azulgrana, hasta que el Madrid enredó a sus agentes. Su obra aspirará a todo en el próximo lustro. Lo preocupante no es eso. Lo que da pavor es lo que le ocurrió al Barça en todo ese tramo. Se fugó Neymar, cuyo traspaso se dilapidó en llegadas ruinosas. Fue el principio del fin.

Dembelé en lugar de Mbappé, seis directores deportivos, adiós a lágrima viva del mejor futbolista de la historia, piezas de segundo nivel en el roster, Xavi quemado y 26 operaciones desde 2021, por sólo 9 del Madrid. Mientras ellos se reconstruyeron entre las cenizas de la BBC, el Barça añora los tiempos de la MSN. Sólo un genio de la casa, de 16 años, tira del carro, palancas y fichajes después. Hay que enfocarse en eso, en la Masia. Creer en ella, para que nos aleje, otra vez, del alambre. Pero el problema no es Mbappé. Está en casa. En el propio Barça. Y el primer paso para combatirlo es darse cuenta. Y, si puede ser, ganar de paso al Nápoles. Eso también.