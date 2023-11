El presidente Laporta se lo pasa pipa

El Barça ha elegido un culé de pura cepa para ejercer de comisionado del 125 aniversario del club. David Carabén, además de ser culé de nacimiento y un excelente cantante, compositor y líder del grupo Mishima, es hijo del que fuera directivo, Armand Carabén. Su padre, buen amigo de Johan Cruyff, fue también el responsable de organizar los actos del 75 aniversario. Carabén realizó una magnífica glosa del espíritu de lo que ocurrirá dentro de un año.

Antes, mientras esperábamos que se iniciara el acto, observamos como los directivos del Barça adoran a su presidente. Le abrazan como si hiciera años que no se ven, aunque estuvieran la noche antes sufriendo juntos en el palco de Montjuic. Luego, mientras le escuchan, ríen, aplauden y le cortejan como si fuera una estrella del pop. Y es que, en este tipo de eventos, con un micrófono en mano y tras una victoria in extremis, Laporta se crece y se deja querer.

Traslada su simpatía y empatía sin esfuerzo alguno y consigue meterse a todos los asistentes en el bolsillo. Ayer, durante su improvisado discurso, combinó la emoción con la ironía y reclamó el compromiso de los socios además de la unidad de todo el barcelonismo. Lanzó simpáticas pullas a los futbolistas por el dinero que cobran, a la prensa por lo que explica y nombró a muchos de los presentes en la sala por su nombre. O sea, que manejó los tempos de manera ejemplar ante la atenta mirada de David Carabén, Danny Cruyff, el presidente Gaspart o uno de los nietos del presidente Montal.

Explicó Laporta que sufre mucho, y se le nota, pero añadió que los culés disfrutan sufriendo y, en eso, también tiene razón. Finalmente, no olvidar dedicar una mención especial para aquellos que dicen que son del Barça, pero que su deseo que es que pierda... En fin, que se lo pasa pipa. Lo dijo él mismo, pero no hacía falta. Pase lo que, ganen o pierda, no hay otro presidente que disfrute del cargo como él.