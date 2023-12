El otro Pep Guardiola

Solo unos pocos lo dudan, una gran mayoría de ellos son los agnósticos merengues, Pep Guardiola va camino de ser el mejor entrenador de la historia del fútbol. Ese mérito, con toda seguridad se lo ha ganado todo él, aunque hay aspectos que ayudan y la maravillosa estructura profesional del Manchester City es un ejercicio intelectual de otro genio catalán, esta vez de los negocios, llamado Ferran Soriano.

El ejecutivo se graduó en conocimiento del mercado del deporte en el Barça, tras formar parte de la primera candidatura de Laporta a la presidencia del club, esa en la que un grupito de yuppies sobradamente preparados decidió asaltar la entidad desde la plataforma del Elefant Blau. Él y su amigo Marc Ingla, decidieron hacer una immersión y dedicarse full-time a la gestión. Un añito bastó para que, ambos, se convirtieran en alumnos aventajados del negocio del fútbol. En el Barça decodificaron las claves para entender los pilares del negocio. De esa ápoca data su libro: “La pelota no entra por azar”.

Años más tarde le llamaría el City para liderar su estructura profesional con un objetivo: revolucionar la visión del negocio. Llegó, vió y ejecutó. Primero lo hizo primero en los despachos. Años después el City es un imperio, obviamente con el apoyo de los petrodólares, pero eso sólo es condición necesaria, no suficiente. ¿Cuántos clubes disponen de la misma financiación y no tienen ninguna solidez empresarial? Primero supo visualizar como debía competir frente a un equipo mucho más grande que residía en la misma ciudad, el Manchester United. Lo hizo sin prisa, pero sin pausa. Apostando por crear una sólida estructura con cobertura mundial de equipos en todos los continentes, que ayudaran a construir la marca y se convirtieran en una auténtica red de distribución para los patrocinadores globales, pero también que permitía fichar, acoger, gestionar y mover a numerosos jugadores para formarlos y desarrollarlos antes de llegar al buque insignia.

En su equipo, antes que Pep, fichó a Txiqui, si ese menudo extremo vasco al que Cruyff siempre le consideró el más listo del Dream Team. Begiristain fue el más listo dentro del campo y ahora ha demostrado serlo fuera. El dinero del City está en el campo, cada año lo demuestran con grandes fichajes, pero también son un club con muy buena capacidad vendedora. Pero, sobre todo, es una perfecta maquinaria de profesionales que trabajan desde las oficinas del club para gestionar e innovar con excelencia todo lo que no dependa de que la pelotita entre o no. Una estructura profesional, con muchos catalanes en ella, que no funciona como una empresa familiar, si no como una auténtica multinacional.

Si quieren verle, escucharle y entender como lo ha hecho, pueden ir hoy a la Llotja de Mar y acceder gratuitamente al Tech Spirit de Tech Barcelona, allí, Ferran Soriano, el CEO del Manchester City, explicará como ha tenido la capacidad de liderar el City de Pep, que también es el Manchester de Ferran.