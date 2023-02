Señores, estamos ante un fenómeno de dimensiones extraordinarias. No será Messi, pero cada día se le parece más. No es por nada, pero Pedri ha marcado tres goles en los últimos cinco partidos de Liga, tres goles que han valido nueve puntos, Getafe, Girona y Villarreal.

No es el sello de su rol, que es más de los delanteros, o del delantero centro, para ser más exactos, o del goleador que se fichó a golpe de talonario, para afinar todavía más, pero ahí están sus números. Contando los últimos cinco que ha jugado Lewandowski, Pedri gana por tres a uno. No es una crítica al polaco, al contrario, pues suyo fue el pase que convirtió el canario, si no una alabanza a Pedri, al que Xavi está convirtiendo en un futbolista diferencial.

Miren, esto del fútbol es un deporte en el gana el que más goles marca. Y puede que sea injusto, pero el jugador que más goles marca es el que más ayuda a su equipo a conseguir títulos y el que más triunfa a nivel individual. Xavi, el mejor centrocampista que un servidor ha tenido la suerte de conocer, lo sabe mejor que nadie. No tiene un Balón de Oro porque coincidió con el mejor futbolista de la historia.

El que jugaba mejor y el que metía más goles que nadie. No hace falta que les diga su nombre ni su apellido, ¿verdad?

RÉCORDS

Como les digo, Pedri se parece cada día más a Messi. Como Leo, los goles llegan de forma progresiva. Insisto, no es Messi pero ya decide con goles. A su talento innato para liderar la construcción del juego, añade llegada al marco contrario.

El nuevo sistema de Xavi, el que hará campeón de Liga al Barça, le viene como anillo al dedo. Juega, hace jugar y golea. Y ya estamos ante un gran Barça, del que lo mejor que se puede decir es que no acusa las adversidades.

Sancionaron a Lewandowski con tres partidos y se ganaron los tres. Se ha lesionado Dembélé y se sigue ganando. Se ha lesionado Busquets, y ayer en Villarreal no se notó su ausencia. Esto va que chuta.

Once puntos de ventaja, que el miércoles seguramente serán ocho, vale, pero 56 puntos, promedio de 100. Fabuloso. Récords de campeón.

La clave

El canario ha marcado tres goles que han valido nueve puntos en los últimos cinco partidos.