De vez en cuando surge la noticia de que Neymar ha sido ofrecido al Barça. Es verdad. Las dos mil quinientas veces (por lo menos) que Neymar se ha ofrecido al Barça son verdad. El brasileño se arrepintió a los cinco minutos de haberse fugado a París. No es su sitio ni su estilo de vida ni el escenario grande y glamouroso para un futbolista que quiere ser Balón de Oro. De haber ganado la Champions hubiese sido otra cosa, pero en Europa las estrellas del PSG se han estrellado una y otra vez.

Así que Neymar y su "pai", después de haber cobrado las correspondientes comisiones, por supuesto, empezaron a tirar cables para el regreso. Ney, a Messi, el mejor enganche posible. Y el "pai", a Bartomeu. Hubo un verano que nos retransmitieron las negociaciones en vivo y en directo, me temo que más para hacer creer a Messi que lo intentaban que realmente para traerlo. Además de la millonada que había que soltar, las encuestas internas del club indicaban claramente el rechazo de la afición.

FRACASADO

Neymar siguió, sigue, en el PSG. Y sigue sin ganar la Champions ni el Balón de Oro. Y sigue sin ser el número uno en su equipo, que para eso se fue, pues allí el capitán general es Mbappé y los dos últimos años ha vivido de nuevo a la sombra de Messi. Por seguir, sigue montándoselo regularmente para asistir al cumpleaños de su hermana en Brasil, que curiosamente suele coincidir con el Carnaval, y escapándose a Barcelona siempre que puede, tal vez porque la nit es mejor que la nuit. Tampoco ha ganado el Mundial y en este tiempo las lesiones le han machacado. Su fracaso ha sido total. ¿Y ahora le tiene que rescatar el Barça? ¿Ahora que va para ex jugador y no está para jugar diez partidos seguidos? No, los traidores no tienen sitio en el Camp Nou, eso conviene no olvidarlo nunca. Ni los fiesteros en el ocaso de sus carreras. No, Neymar, ni regalado, que tampoco sería el caso, pues al margen de lo que pidiera el PSG, que alguna cosa querría, los Neymar ya han demostrado que por dinero, como poco, traicionan.

La clave: Ney está en el ocaso de su carrera y, además, los traidores no tienen sitio en el Camp Nou.